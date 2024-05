Windows95Man all’Eurovision 2024, chi è il cantante della Finlandia

Fonte: IPA Windows95Man

Tra le 37 nazioni che si esibiranno durante le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2024, evento musicale che avverrà in Svezia dal 7 all’11 maggio, c’è anche la Finlandia. Per quest’anno il Paese ha deciso di farsi rappresentare da Windows95Man, un irriverente dj che ha tutta l’intenzione di sorprendere. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Windows95Man

Teemu Keisteri è il nome che si nasconde dietro lo pseudonimo di Windows95man, artista nato a Espoo il 22 agosto 1985. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha iniziato a immergersi in questo mondo facendo il dj e ispirandosi agli anni Novanta, in particolare la seconda metà, quella in cui è nato il sistema operativo Windows, che viene omaggiato anche nel suo nome d’arte.

Windows95Man, però, non ha sempre lavorato con la musica. Prima di farne qualcosa di più di una passione, l’artista ha studiato fotografia, diventando famoso in Finlandia proprio per il suo talento visivo. Sfruttando la sua fama, Windows95Man ha iniziato a farsi conoscere anche come ballerino e dj. Nel 2013, a un concerto al Flow Festival è nato il personaggio di Windows95Man, con un paio di pantaloncini tagliati realizzati da un amico e una maglietta Windows95 ordinata online.

Nel 2024 ha deciso di prendere in mano la sua carriera nella musica ancora una volta e di partecipare al concorso Uuden Musiikin Kilpalu, l’evento che si svolge in Finlandia per scegliere il rappresentante del Paese all’Eurovision. Nel farlo, ha deciso di presentarsi con il personaggio televisivo e cantante Henri Piispanen e di portare No rules!, un brano in lingua inglese.

Fonte: Getty Images

Il voto della giuria non è stata molto clemente con loro, lasciandoli all’ultimo posto della classifica. Il televoto, però, non l’ha pensata nello stesso modo: i due sono fatti stati i più votati dal pubblico, riuscendo così a coronare il sogno di partecipare all’Eurovision 2024 insieme agli altri semifinalisti.

Cosa canta Windows95Man al “Eurovision Song Contest 2024”

“Un individuo dolce e simpatico, è un po’ un nerd timido durante il giorno, ma quando indossa la sua uniforme – la famigerata maglietta del sistema operativo defunto e una combinazione di hotpants di jeans – si trasforma in un superuomo. I suoi DJ set, costituiti da successi techno e eurodance degli anni ’90, sono stati combinati con esibizioni dal vivo così intense da lasciare regolarmente senza fiato il pubblico.” È questo quello che si legge nella bio di Windows95Man pubblicata dal sito dell’Eurovision. La fotografia di un personaggio irriverente, caotico, con tutte le carte in regola per lasciare il pubblico senza fiato.

Windows95Man porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 No rules!, una canzone in collaborazione con Henri Piispanen che, come spiegato dal cantante in varie interviste, invita a non prendere tutto troppo sul serio, con l’obiettivo di essere il più rilassato possibile durante la sua esibizione.

Un risultato che il cantante potrebbe raggiungere facilmente, considerando l’amore che i suoi connazionali hanno dimostrato volendolo portare alla competizione. La Finlandia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1961 e hanno vinto una sola volta, nel 2006 con la canzone Hard Rock Hallelujah di Lordi. Da allora, il miglior risultato ottenuto è stato un 2° posto nel 2023. Windows95Man si esibirà durante la prima semifinale programmata per martedì 7 maggio.