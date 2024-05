Natalia Barbu all’Eurovision 2024, chi è la cantante della Moldavia

Fonte: IPA Natalia Barbu

Per la Moldavia è tempo di ritorni: dopo 17 anni dalla sua prima esibizione all’Eurovision Song Contest, torna sul palco Natalia Barbu, cantautrice e violinista che aveva già rappresentato il suo paese durante l’edizione del 2007. L’artista è pronta per conquistare la Malmö Arena con il brano In the middle.

Chi è Natalia Barbu

Classe 1979, Natalia Barbu è figlia d’arte: la madre, Ana Barbu, scomparsa nel 2015, è stata una delle cantanti più celebri della Moldavia. Natalia ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel gruppo Trigon, per poi proseguire la carriera da solista.

I primi successi arrivano presto: dopo essere stata selezionata dell’emittente TRM per rappresentare la Moldavia all’Eurovision Song Contest 2007 ad Helsinki, con il brano Fight, la cantant si è esibita nella finale eurovisiva, dove si è piazzata al decimo posto.

Nel 2012 ha iniziato a collaborare con il produttore discografico Radu Sârbu e la cantautrice Ana Sirbu, e poco dopo ha presentato il singolo I Said It’s Sad, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica moldava.

Più tardi nello stesso anno, ha pubblicato i singoli Iubire Cu Aroma De Cafea e Confession, con quest’ultimo ha preso parte alla selezione rumena per l’Eurovision Song Contest 2013.

Natalia Barbu è anche un’autrice: compone da sola i testi della maggior parte delle sue canzoni. Uno dei suoi maggiori successi musicali è stato l’uscita del suo singolo My Angel in Romania, che è stato al numero 1 della Top 100 rumena per 11 settimane.

Nel 2024 ha partecipato a Etapa Națională, il nuovo format per la selezione del rappresentante eurovisivo moldavo, dove ha trionfato con l’inedito In the Middle, che le ha garantito il diritto di cantare per il suo paese all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö.

Natalia Barbu all’Eurovision 2024

Per Natalia Barbu si tratta della sua seconda partecipazione all’Eurovision: si tratta di un ritorno in gara al contest a distanza di 17 anni dalla prima volta, quando chiuse al decimo posto ad Helsinki con il brano Fight. “La mia prima partecipazione all’Eurovision ha significato molto lavoro e responsabilità nei miei confronti come artista, ma anche nei confronti del paese che rappresento. Grazie all’esperienza nel 2007 ho potuto maturare una grande esperienza per la mia carriera”, ha dichiarato in una recente intervista.

Quest’anno la cantautrice si esibirà con In the middle nella seconda metà della prima semifinale, martedì 7 maggio. Il brano è una dedica ai suoi figli, a cui augura di spiegare presto le ali verso un futuro luminoso: “Non aver paura di cadere, il mondo sta cambiando improvvisamente. Voglio che tu sia felice tutta la tua vita, mio bellissimo angelo, capolavoro e opera d’arte”.

Natalia Barbu avrà il difficile compito di continuare la scia di qualificazioni e ottimi risultati del suo Paese all’Eurovision: “Dalla seconda partecipazione ho aspettative forse ancora più elevate rispetto alla prima. Questa volta mi sento più preparata e più fiduciosa nelle mie forze”, ha dichiarato.