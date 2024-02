Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

I Megara, band di Madrid dal 2015, conquistano Una Voce per San Marino con 11.11, guadagnandosi un posto all’Eurovision a Malmoe. La loro musica, unica fusione di rock ed elettronica, promette di incantare l’Europa. Allo stesso tempo, Loredana Bertè, con il suo brano Pazza, si ferma a un passo dal sogno, sfiorando la possibilità di sfidare personalmente sul palco svedese.

Chi sono i Megara, vincitori di Una voce per San Marino

Nati nel cuore pulsante di Madrid nel 2015, i Megara hanno iniziato il loro viaggio musicale con l’intento di portare una nuova ondata di rock energico ed elettronico. La loro musica, un’esplosione di suoni che mescola l’intensità del rock con la modernità dell’elettronica, ha trovato la sua consacrazione con il brano 11.11, che ha sancito la loro vittoria alla terza edizione del festival Una Voce per San Marino. Questa band, con il suo stile sgargiante e un approccio un po’ dark che nasconde però anime profondamente positive e piene di energia, ricorda da vicino il fenomeno dei Maneskin, dimostrando ancora una volta che l’essenza del rock può ancora sorprendere e conquistare il pubblico di tutte le età.

Durante la conferenza stampa successiva alla loro vittoria, i Megara hanno rivelato di sentirsi come il tè verde: salutari, positivi e pieni di energia. Una descrizione che ben si addice a questa band, che non solo ha dimostrato di saper tenere il palco con un carisma e una presenza scenica invidiabili ma ha anche mostrato un lato umano e accessibile, facendosi amare dal pubblico e dalla stampa.

L’Eurovison e Oltre: I Sogni dei Megara per San Marino

Con la vittoria al festival si San Marino si sono anche guadagnati il lasciapassare per l’Eurovision Song Contest a Malmoe, in Svezia. I Megara non solo porteranno la bandiera di San Marino su uno dei palchi più prestigiosi d’Europa ma avranno anche l’occasione di dimostrare che il vero spirito del rock può ancora unire e ispirare. La loro musica, un mix vibrante di energia e melodia, promette di lasciare un segno indelebile in questa edizione del concorso, dove l’Italia sarà rappresentata da Angelina Mango. La vittoria dei Megara a Una Voce per San Marino non rappresenta solo un trionfo personale per la band ma anche un momento di orgoglio per la Repubblica del Titano, che vede nel successo di questi giovani artisti un’opportunità per far conoscere al mondo la propria cultura musicale e la propria identità.

Mentre i Megara si preparano per l’Eurovision, il loro cammino è già segnato da sogni e aspirazioni che vanno ben oltre il concorso. La loro musica, caratterizzata da un’energia inesauribile e da messaggi profondamente positivi, è pronta a conquistare nuovi palchi internazionali, dimostrando che la passione per il rock e per la musica in generale può davvero fare la differenza. Il loro successo è una testimonianza vivente di come la musica possa essere un ponte tra culture diverse, un mezzo per condividere emozioni e storie. Per San Marino, la vittoria di questa band rappresenta non solo un trionfo musicale ma anche l’opportunità di mostrare al mondo la ricchezza e la diversità del proprio patrimonio artistico.

Loredana Bertè: sogno spezzato a un passo dall’Eurovision

Nel fervore della competizione che ha visto i Megara trionfare con il loro brano 11:11, non si può non menzionare la vibrante corsa verso la vittoria di altri artisti di grande talento. Tra questi spicca Loredana Bertè, una vera icona della musica italiana, che con la sua energia e il suo spirito indomabile si è guadagnata la seconda posizione con il brano Pazza. Un risultato di rilievo, che tuttavia nasconde una sfumatura di amarezza per la Bertè, la quale aveva espresso il desiderio di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest non solo per la passione verso la musica ma anche per un motivo molto personale: quello di “dare fastidio” al suo ex marito, attualmente residente in Svezia, paese ospitante dell’edizione di quest’anno dell’Eurovision.

