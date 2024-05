Fonte: IPA Nutsa Buzaladze

All’Eurovision Song Contest 2024, il piccolo stato della Georgia si gioca una delle sue carte migliori e, in sua rappresentanza, sul palco svedese di Malmo, invia una giovane cantautrice tutta pepe che ha già conquistato persino Katy Perry e Lionel Richie. Scopriamo qualcosa di più sulla popstar in ascesa Nutsa Buzaladze.

Nutsa Buzaladze, da American Idol all’Eurovision

La carriera di Nutsa Buzaladze inizia nel 2014, dove ottiene grazie successo al New Wave Music Festival, un concorso musicale dedicato agli artisti dell’est Europa. In seguito, affamata di successo, Nutsa prende parte a numerosi reality televisivi: The Voice of Turkey, Georgia’s Go Talent e alle versioni georgiane di Tale e quale show e Ballando con le stelle. La cantante è nota anche in Turchia, grazie al popolare duetto con la collega Hadise.

Fonte: IPA

Forte dei riconoscimenti ottenuti in patria, Nutsa Buzaladze si sposta negli Stati Uniti, a Los Angeles, per poi perfezionarsi a livello musicale a Dubai, dove ha lavorato per il Teatro Nazionale e si è esibita in occasione dell’Expo. Nel frattempo, ha pubblicato un album dal titolo Nutsa 22 (dove 22 sta per gli anni dell’autrice nell’anno della pubblicazione), che contiene cover di famose canzoni georgiane e qualche inedito in inglese.

La grande occasione arriva nel 2023, quando la cantante viene selezionata tra i concorrenti di American Idol, tra i più potenti e seguiti talent show al mondo. La sua interpretazione di Lady Marmalade e di Greatest Love of All di Whitney Houston, le valgono le lodi di tutti i giudici: Luke Bryan, Katy Perry e Lionel Richie. Non vince, ma poco cambia:” Non importa il numero, sei una star” le assicura Richie.

La voglia di rivalsa della Georgia

“Amo il mio paese da quando sono una bambina. – ha raccontato Nutsa Buzaladze intervistata dalla rivista musicale Billboard – Per via della storia del mio paese e del suo popolo, voglio renderlo orgoglioso. Voglio mostrare al mondo la forza della Georgia e quante persone di talento abbiamo. Siamo una Nazione molto piccola e ciò mi motiva ancora di più, ovunque vada mostro la Georgia sulla mappa”.

Orgoglio patriottico sì, ma non troppa competizione: “Non penso all’Eurovision come a una gara. Lo faccio per la mia carriera e per migliorare e fare esperienza, perché da sempre voglio una carriera che mi permetta di andare ovunque e cantare ovunque. Non soltanto nel mio paese, ma dappertutto. Le grandi competizioni ti offrono la possibilità di essere ascoltata da milioni di persone e questa è la ragione principale per cui partecipo. Non mi piace competere con gli altri. L’unica persona con cui gareggio sono io stessa, per fare sempre qualcosa di più e di meglio”.

Bisognerà dunque guardarsi le spalle da questa giovane popstar con la passione per la danza e un fisico mozzafiato. Potrà dare del filo da torcere persino alla nostra splendida Angelina Mango, con la quale condivide la passione per i costumi esagerati e le scenografie di grande effetto.