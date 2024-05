Fonte: IPA 5miinust and Puuluup all'Eurovision 2024

Vincitori dell’Eesti Laul, la versione estone del Festival di Sanremo, saranno i 5miinust and Puuluup a tenere alta la bandiera dell’Estonia all’Eurovision 2024. Una numerosa band tutta al maschile che si contraddistingue per un look scanzonato e canzoni ironiche e spiritose. Con loro, la lingua baltica tornerà nel contest musicale europeo dopo oltre dieci anni di assenza.

Chi sono i 5miinust and Puuluup

Pungenti e sarcastici così come i nostri Elio e le storie tese, i 5miinust and Puuluup hanno conquistato il pubblico dell’Estonia grazie a melodie orecchiabili e leggere, accompagnate da balletti briosi degni di diventare virali su TikTok. In contrasto, però, con testi intelligenti e pungenti, dove la satira si mischia a un umorismo nosense e controverso. Una band “chicca”, non per tutti, ma che piacerà a molti.

Si tratta dell’originale unione tra il gruppo rap 5Miinust e il duo folk dei Puuluup. Fu la band hip-hop a proporre l’idea di un matrimonio artistico, dopo essersi innamorata della performance dei Puuluup agli Estonian Music Award di qualche anno fa. Insieme, si definiscono come: “un pizzico di surrealismo, folklore moderno e revival del talharpa”. Il Talharpa è uno strumento tipico del nord Europa, che la grande band porterà sul palco anche a Malmo.

Il brano con cui arrivano all’Eurovision 2024, dal titolo tradotto Noi (davvero) non sappiamo nulla di (queste) sostanze – si tratta del titolo più lungo della storia del contest. Una canzone che racconta di una retata della polizia nella casa di un gruppo di amici accusati di spaccio. E che prosegue con le giustificazioni dei sospettati che, agli agenti, assicurano di non essere tossicodipendenti ma di affidarsi esclusivamente ai ben più innocenti vizi per soda, sidro e patatine.

Il divertente racconto nasconde anche una lieve denuncia sociale. I cantanti lasciano capire che, se fossero stati ricchi, non avrebbero dovuto giustificarsi di fronte alle forze dell’ordine in caso di utilizzo di droghe. Sono le classi meno privilegiate, invece, a essere oggetto di pregiudizi e sospetti.

L’estone torna all’Eurovision 2024

Il debutto dell’Estonia nella gara canora europea è avvenuto nel 1993. La vittoria invece, l’unica per il momento, è arrivata nel 2001. Dal 2004, la più nordica delle repubbliche baltiche, si è guadagnata un posto in finale per ben 9 volte. Nella scorsa edizione, il brano Bridges è arrivato nella top ten, piazzandosi all’ottavo posto nella classifica finale, al quinto per le giurie internazionali.

Ma era dal 2013, nell’edizione tenutasi proprio a Malmo come quest’anno, che l’Estonia non si presentava con un brano nella lingua nazionale. Fu con Birgit e la sua Et uus saaks alguse, che tuttavia non superò la ventesima posizione. Da allora, i cantanti estoni hanno preferito esibirsi in lingua inglese o, sorpresa, italiana. Nel 2018, Elina Nechayeva cantò La forza, canzone tutta in italiano che le valse l’ottava posizione.