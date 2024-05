Fonte: IPA Silvester Belt all'Eurovision 2024, chi è il cantante della Lituania

La televisione pubblica lituana ha recentemente lanciato la sua prima edizione di Eurovizija.lt, durante i mesi di gennaio e febbraio 2024. Si tratta di una sorta di Sanremo, una nuova e rinnovata finale nazionale per il paese baltico per l’Eurovision 2024. Dopo sei settimane di competizione, è stato decretato il vincitore.

Ha vinto il giovane cantante Silvester Belt, che, a soli 26 anni, ha lasciato il segno nella gran finale del concorso, sconfiggendo pesi massimi come The Roop. La sua vittoria è stata un trionfo, conquistata grazie al sostegno del pubblico e alla sua performance nella superfinale del concorso, dove ha prevalso. Da quel momento in poi, Silvester Belt è diventato il nuovo re delle classifiche dei singoli lituani, con la sua canzone “Luktelk”.

Ma chi è Silvester Belt?

Silvestras Beltė, conosciuto artisticamente come Silvester Belt, è nato il 26 novembre 1997, nella città di Kaunas, in Lituania. Fin da giovane è stato coinvolto nel mondo della musica, infatti si è laureato in Commercial Music Performance presso l’Università di Westminster a Londra.

Il suo percorso artistico è iniziato precocemente, facendo la sua prima apparizione televisiva in Lituania all’età di 13 anni, partecipando a Vaikų Eurovizija 2010, la finale nazionale per selezionare il rappresentante lituano per l’Eurovision Junior. Da allora, ha partecipato a vari programmi televisivi musicali, tra cui The Voice, dove ha brillato sul palco delle audizioni.

Nel 2017, ha vinto il reality show lituano Aš – superhitas, consolidando la sua reputazione come talento emergente nel panorama musicale lituano. Da allora, ha continuato a crescere e a esplorare nuovi suoni, pubblicando singoli che hanno catturato l’attenzione del pubblico.

La sua musica, principalmente pop con influenze elettroniche, ha già guadagnato un seguito significativo, ma ora è pronto a conquistare un pubblico internazionale con la sua canzone “Luktelk”. Parlando della sua esperienza e delle sue influenze musicali in un’intervista al giornale online Escunited, Silvester Belt ha parlato della sua passione per la musica techno.

La sua vita al di fuori della musica non è meno interessante: dall’arrampicata al bouldering alla boxe, Silvester è un individuo come tanti, non è bidimensionale e coltiva molteplici passioni.

In un’intervista con LRT.lt, ha parlato dell’attesa di esibirsi e del coraggio di essere sè stesso.

Anche se è travolto dall’entusiasmo, è consapevole delle sfide che lo attendono e si prepara mentalmente e fisicamente per il palcoscenico dell’Eurovision 2024.

“Luktelk”: la voce lituana per l’Eurovision Song Contest 2024

La canzone “Luktelk” è stata composta dallo stesso Silvester Belt insieme a Elena Jurgaitytė e Jessica Shy. Il brano, intriso di significato e profondità, riflette il ciclo della vita quotidiana e la sensazione di essere intrappolati nella routine. Silvester Belt ha spiegato che la canzone può essere interpretata in modi diversi da ogni persona, rendendola universale e toccante.

La Lituania all’Eurovision: una storia di alti e bassi

La partecipazione della Lituania all’Eurovision risale al 1994, quando il paese baltico ha fatto il suo debutto nel concorso. Sebbene abbia gareggiato in 25 edizioni, la Lituania non ha avuto lo stesso successo dei suoi vicini baltici, Lettonia ed Estonia.

La Lituania è l’unica nazione baltica senza una vittoria all’Eurovision e non è mai riuscita a entrare nella Top 5. Potrebbe essere Silvester Belt la persona giusta per cambiare questa situazione?