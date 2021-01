Chi è Claudia Marthe, la bellissima mamma di Elodie

editato in: da

Claudia Marthe Mitai è la bellissima mamma di Elodie, identica alla cantante. Le due sono molto legate e hanno entrambe un carattere forte grazie al quale hanno superato numerose difficoltà in passato. Arrivata al successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, la cantante arriva da Quartaccio, quartiere non facile alla periferia di Roma.

“Ci sono famiglie di tutti i tipi – ha spiegato a Vice – famiglie che spesso fanno fatica. Ma eravamo tutti uniti con i nostri problemi. Sono sempre stata molto orgogliosa del posto dove sono cresciuta”. Classe 1967, Claudia Marthe è originaria di Guadalupa, un piccolo stato delle Antille. Bellissima, proprio come Elodie, ha lavorato come modella e oggi è un’artista molto apprezzata che realizza quadri con la tecnica del collage. Quando si è trasferita in Italia ha trovato anche l’amore, sposando Roberto Di Patrizi da cui ha avuto Elodie e Fey. Per un periodo il papà della cantante è stato un artista di strada, mentre sua madre ha fatto la cubista. “Mi vergognavo del fatto che mio padre lavorasse per strada, mi sentivo giudicata – ha confessato Elodie -. Mio padre era libero, alla fine ci vuole anche coraggio. Questa cosa mi ha aiutato a fregarmene veramente poco di quello che pensa la gente. Quando ho scoperto che mia madre faceva la cubista mi sono arrabbiata. Mi sembrava una cosa da poco di buono. Mi ero fatta inglobare dai pregiudizi”

Quando le figlie erano ancora piccole il legame fra Claudia Marthe e Roberto ha iniziato a sgretolarsi. Elodie ha confessato più volte di aver sofferto molto a causa della separazione dei genitori. “Avevo 8 anni quando i miei si sono separati – ha ricordato – c’era violenza in casa, non si sono separati bene. Avevo una sorella più piccola e cercavo di essere protettiva. Ero molto arrabbiata, pensavo che sarebbe stato giusto preservarmi”.

Dopo il divorzio, Claudia Marthe ha affrontato un’altra difficile prova, sconfiggendo una grave malattia. Affascinante e splendida, ha un ottimo rapporto con la figlia, “Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo – ha rivelato Elodie -, lei è molto esuberante, viene da una cultura diversa”.