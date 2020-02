Chi è Fey Di Patrizi, la sorella di Elodie

editato in: da

Solo 3 anni le separano, e forse è anche questo il motivo del loro fortissimo legame: Elodie Di Patrizi e sua sorella minore Fey hanno un rapporto molto bello, soprattutto adesso che entrambe sono cresciute. Capelli cortissimi e mori, lineamenti ben cesellati e sguardo profondo, sono questi i tratti somatici che le due sorelle condividono. Ma dal punto di vista caratteriale sono molto diverse.

Fey Di Patrizi, classe 1993, è nata in un momento molto delicato per la sua famiglia. Poco tempo dopo il suo arrivo, mamma Claudia Marthe Mitai e papà Roberto Di Patrizi si sono separati. Lei e sua sorella sono cresciute a Roma, nel quartiere di Quartaccio, e la loro infanzia non è stata delle più serene. Elodie, in un’intervista a Vice, ha rivelato che l’atmosfera in casa non era affatto tranquilla: “I miei si sono separati che io ero molto piccola e c’era violenza a casa. Cercavo di proteggere mia sorella più piccola. I miei genitori hanno pensato a come ricominciare la loro vita al di là del fatto di essere genitori. Io sono stata molto inc*zzata con la mia famiglia”.

Nonostante abbiano condiviso questa infanzia difficile, le due ragazze non potevano essere più diverse, caratterialmente. In una lunga intervista a Grazia, la cantante di Andromeda ha svelato qualche dettaglio su Fey: “Lei era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava”. Ma le differenze non le hanno mai allontanate: “Fin a piccola mi sono occupata di lei. Oggi è una sorella, quasi una figlia“.

Se Elodie, una volta raggiunta l’età dell’indipendenza, ha lasciato Roma e si è tuffata a capofitto in una nuova vita a Lecce, cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo, sua sorella Fey si è dedicata a tutt’altro. Nel suo destino sembrava esserci il pallone: per lungo tempo, la ragazza ha militato nella squadra femminile della Lazio. Poi ha rinunciato e ha appeso le scarpette al chiodo, non sappiamo per quale motivo. Oggi lavora come commessa in un noto locale romano e condivide la sua vita con una bellissima gattina di nome Tequila, protagonista indiscussa di molte foto che Fey pubblica su Instagram.

Sul versante sentimentale, entrambe le sorelle sembrano aver trovato la serenità. Mentre Elodie è felice al fianco di Marracash, Fey è innamorata della sua Marta Gaeta, una ragazza romana alla quale è legata ormai da diverso tempo. Sulla sua omosessualità, è ancora Elodie a rivelare qualche dettaglio in più: “Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva“. Almeno in questo, tutta la famiglia è rimasta unita: “Tutti l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza far riferimento al genere”.