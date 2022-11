È la sorella di una delle artiste più amate. E nel giorno della laurea è identica a lei

Fonte: IPA Elodie alla Parigi Fashion Week, maglione tricot e shorts in total black

Ci sono somiglianze che non si basano sui lineamenti, ma piuttosto sulla profondità di uno sguardo, sulle espressioni, su un sorriso. Ed è forse questo il caso della sorella di una delle artiste più amate che, immortalata nel giorno della laurea, è davvero identica a lei. Si tratta di Fey Di Patrizi, classe 1993, più piccola di Elodie di tre anni. A lei è stato dedicato dalla cantante un pensiero speciale nel giorno della sua laurea, accompagnato da una foto che la ritrae gioiosa.

Elodie, la dedica per la sorella Fey (identica a lei)

Ci sono giornate speciali, destinate a restare nel cuore tra le più belle ed emozionanti. Senza dubbio una di queste è la laurea. E non tanto per il raggiungimento del titolo di studio, quanto piuttosto perché si celebra la fine di un percorso e il raggiungimento di un obiettivo. Non stupisce, quindi, che Elodie abbia voluto esprimere l’affetto che prova per la sorella Fey e condividere con i suoi follower su Instagram l’orgoglio per i suoi risultati.

Lo ha fatto tramite le storie del suo profilo Instagram in cui ha pubblicato una foto della sorella Fey, con sulla testa la tipica corona di alloro del giorno della laurea. Tra le mani un calice dorato e negli occhi tutta l’emozione di avercela fatta. Il sorriso è contagioso, così come lo sono le parole (poche ma buone) usate da Elodie per celebrare la sorella. Al tag del suo profilo Instagram ha aggiunto l’emoji della faccina emozionata e ha scritto: “Brava amore mio” accompagnando il tutto con un cuore.

Fey nell’immagine indossa una canottiera bianca dal taglio elegante e ampi pantaloni a vita alta.

Non sfugge un dettaglio, ovvero la grande somiglianza tra le due. Non tanto nei lineamenti (che comunque risultano molto simi) quanto nelle espressioni e in quell’inconfondibile sorriso che condividono. A parte questo, a quanto pare, sono molto diverse dal punto di vista caratteriale. A raccontarlo era stata Elodie in una vecchia intervista rilasciata a Grazia in cui aveva detto: “Lei era l’opposto di me. Metodica, studiava, non beveva, non fumava, faceva sport, risparmiava”. Differenze normali, ma il legame era – ed è – fortissimo.

Elodie, la vita privata con il nuovo amore

E per Elodie questo è un periodo speciale, non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello sentimentale. Il suo cuore, infatti, è tornato a battere e lo fa per Andrea Iannone. I due si frequentano da qualche tempo e, proprio di recente, è scattato il primo bacio social mentre erano insieme a Madrid. Di lui, poco dopo l’inizio della loro frequentazione, aveva affermato a Verissimo: “È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro”. A distanza di un po’ di tempo la relazione sembra proseguire a gonfie vele e, proprio di recente, i due sono stati pizzicati dal settimanale Oggi mentre si scambiavano un tenero bacio per le strade di Milano. Dai successi nella musica, al suo brillante esordio al cinema, fino a una nuova relazione e al traguardo della sorella: per Elodie questo è un periodo magico.