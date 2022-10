Elodie e Andrea Iannone innamorati a Madrid: scatta il primo bacio social

È ormai da mesi che Andrea Iannone ed Elodie sono inseparabili e quella che all’inizio era stata spacciata come semplice amicizia sembra si stia trasformando in una storia d’amore molto seria.

Dopo alcune interviste rilasciate dalla cantante, che non si è mai voluta troppo sbilanciare, sono giorni che la coppia compare felice sui social tra romantiche escursioni in bicicletta e viaggi.

Elodie e Andrea Iannone innamorati a Madrid

In questo momento Iannone, pilota del moto GP, ed Elodie, cantante sulla cresta dell’onda, si trovano insieme a Madrid. Sulle storie di Instagram si sono immortalati sorridenti durante una serata in un ristorante ed è spuntato anche un ”casto” bacio dei due, il primo pubblicato sui social.

Nell’immagine, infatti, Iannone bacia la fronte della fidanzata che sembra davvero incantata dal suo compagno. In un altro video, invece, i due sono “paparazzati” da un amico mentre lei tiene il braccio sulle spalle di lui.

Tra la cantante e il campione tutto è iniziato alla fine dell’estate scorsa quando si sono ritrovati a trascorrere dei giorni insieme tra Puglia e Sardegna grazie ad amici in comune. A quanto pare i due si conoscevano da tempo ma solo “di vista”.

Elodie, d’altronde, fino alla primavera scorsa è stata fidanzata con il rapper Marracash che ancora è molto presente nella vita della cantante, come lei stessa ha ammesso in un’intervista: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita “.

Elodie, sempre nella stessa occasione, aveva anche affermato che “un prossimo fidanzato” non sarebbe mai stato all’altezza del suo ex ma questo punto, data la sintonia con Iannone, forse ad oggi tale affermazione è stata messo in discussione dalla stessa cantante.

Fonte: Getty Images

Elodie e Iannone: la conferma di un amore

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone è stata confermata dalla diretta interessata solo un mese fa tramite una serie di interviste tra tv e giornali, rilasciate in occasione del film Ti mangio il cuore (presentato allo scorso Festival di Venezia) che vede l’esordio sul grande schermo della cantante.

“È una persona che mi piace, però è un mese, è poco. Sto bene, parliamo molto, ridiamo, ci daremo la possibilità di frequentarci poi si vedrà, è troppo presto per dire altro” aveva ammesso l’ex concorrente di Amici a una domanda diretta di Silvia Toffanin in una delle primissime dichiarazioni rilasciate a Verissimo, confermando quindi che già ad agosto tra lei e il motociclista c’era più di un’amicizia.

Qualche giorno fa a Domenica In, Elodie è tornata a parlare di Iannone e i toni usati sono stati già diversi: “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale…Di un uomo mi affascina la genuinità e Andrea è così”.

La genuinità di Iannone in passato aveva fatto breccia anche nel cuore di Belen Rodriguez la quale, nonostante i trascorsi con il motociclista, sembra molto serena riguardo la storia tra l’ex ed Elodie (con cui è molto amica) anche perché in questo momento la showgirl sta vivendo un momento sereno accanto a un altro ex: Stefano De Martino.