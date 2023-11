Elodie, ambasciatrice di bellezza: perché tutte noi valiamo

Elodie è la donna speciale che ispira ad essere orgogliosamente se stesse. Per questo è stata scelta come ambasciatrice di L’Oréal Paris Italia

Fonte: Getty Images PFW, le più belle per L’Oreal Paris: Elodie più “top” di Kendall

Elodie è una donna speciale che ispira le donne per la sua personalità, la sua storia e il suo stile. E per questo è stata scelta come nuova ambasciatrice di L’Oréal Paris Italia.

Elodie, modello di fiducia per le donne

Elodie ispira le donne a sentirsi libere di essere orgogliosamente se stesse, a prendere posizione affinché ognuna nel suo campo possa con determinazione e convinzione raggiungere i propri obiettivi, ad apparire come vogliono, cercando la propria unicità, giocando e osando con il proprio stile senza preoccuparsi del giudizio altrui.

La sua bellezza, il suo coraggio di usare liberamente il proprio corpo senza preoccuparsi di critiche molto spesso sterili e bigotte, la rendono un’ambasciatrice ideale per L’Oréal Paris Italia. Anche perché sa dire a tutte le donne quanto valgono veramente.

Elodie commenta così la sua nomina ad ambasciatrice: “Le insicurezze possono essere un punto di partenza su cui lavorare per diventare più forti, affermandosi per le proprie capacità e il talento. In questo percorso, la solidarietà tra donne è fondamentale e sono orgogliosa di essere la nuova Ambasciatrice L’Oréal Paris per l’Italia, affiancando tante altre donne straordinarie che hanno ricoperto questo ruolo nel corso degli anni”.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto a Elodie nella famiglia L’Oréal Paris. Elodie è una musa che ispira le donne al cambiamento. È una trend-setter, le piace giocare con la sua immagine. Rappresenta e massimizza i valori del brand così da essere voce delle nuove generazioni. Credere in se stessa è il suo potere, perché lei vale!”, replica Elisabetta Debole, General Manager L’Oréal Paris.

Fonte: Ufficio stampa -L'Oréal Paris

Il valore dell’autostima

Elodie si aggiunge quindi alle altre ambasciatrici L’Oréal Paris come esempio di empowerment femminile, come modello di donna che è riuscita a conquistare il loro posto nel mondo con forza, coraggio e fiducia in se stesse. Valere significa avere il diritto di essere se

stesse, di accettarsi con il proprio corpo, le proprie caratteristiche e personalità. Sentirsi abbastanza coraggiose di credere di valere, è qualcosa che tutte le donne possono fare, valorizzandosi ogni giorno.

Elodie, il trionfo della fiducia in sé

Elodie è tutto questo. Interprete, performer e attrice, è un’artista eclettica che è riuscita a esprimere la versatilità del proprio talento nelle molteplici declinazioni dell’arte dello spettacolo, conquistandosi uno spazio da protagonista nel panorama musicale e non solo.

Da sempre sostenitrice dell’empowerment femminile e della difesa dei diritti, Elodie è stata anche la madrina del Pride di Roma. Grazie alla sua personalità, il coraggio e il suo talento indiscutibile, Elodie è pronta a stupire nuovamente il pubblico con il suo primo tour nei palazzetti, molti dei quali già sold out, a novembre e dicembre nelle principali città italiane. Sarà la prima occasione, per l’artista multiplatino, di

presentare live il suo nuovo clubtape “Red Light”.

Elodie va avanti coi suoi impegni e i suoi progetti e non perde tempo a soffermarsi sulle critiche, come qualcuno le suggerisce sul suo profilo Instagram: “Brava amore sfila, alla faccia delle INVIDIOSE e VIPERE… guarda, impara e taci! 🤫”.