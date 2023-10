Fonte: Getty Images PFW, le più belle per L’Oreal Paris: Elodie più “top” di Kendall

E’ una delle regine indiscusse della musica pop italiana, ma Elodie fa parlare di sé anche per alcune scelte audaci che, se da un lato tengono fede alla sua immagine di donna forte e coraggiosa, dall’altro non le hanno risparmiato aspre critiche. Non ultima la decisione di posare nuda per promuovere il suo ultimo singolo: un modo per affermare piena consapevolezza del suo corpo e della sua libertà, che in molti hanno invece etichettato come una mossa ‘eccessiva’ e ‘fuori luogo’. Tanto che, anche Striscia la Notizia, ha deciso di consegnare un tapiro d’oro alla cantante romana.

Il tapiro d’oro ad Elodie

Ai molti riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, da stasera Elodie potrà aggiungere anche un tapiro d’oro. L’ex concorrente di Amici ha infatti ricevuto dalle mani di Valerio Staffelli la poco ambita statuetta in seguito alle polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il suo nuovo singolo ‘A fari spenti’. Intercettata a Milano durante un aperitivo con il fidanzato Andrea Iannone, la bella cantante ha risposto con piglio deciso alle critiche, ribadendo il messaggio che da tempo cerca di veicolare con la sua immagine.

“È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo” ha dichiarato Elodie accettando il tapiro con l’ironia che da sempre la caratterizza. Affermazioni perfettamente in linea con le scelte della Di Patrizi, che non ha mai nascosto il suo passato da cubista prima di diventare una delle popstar più amate della sua generazione.

Il messaggio di Elodie

Chi ha detto che sensualità e talento non possono andare di pari passo? Ad una voce intensa e particolare, Elodie negli ultimi anni ha affiancato un’immagine di donna sicura e fascinosa, sfoggiando look audaci e mostrando con orgoglio il suo corpo. Una scelta dietro cui si nasconde un’intenzione ben precisa della cantante, come ha lei stessa dichiarato in una recente intervista:”il nostro corpo è manifesto ed è politica: sono una donna libera, soprattutto oggi c’è bisogno di ricordare che siamo liberi di come esprimerci e utilizzare il nostro corpo. La mia famiglia mi ha detto di essere libera e non ho nessun pudore del corpo, tutt’al più sui pensieri che facciamo deve esserci pudore”.

E il nuovo clubtape ‘Red Light’ è un vero e proprio inno alla libertà femminile, a partire dalla bellissima cover art che vede Elodie come una novella Venere disegnata dalle mani del maestro Milo Manara. Quasi un manifesto femminista, per ribadire che ogni donna deve e può fare ciò che vuole con il proprio corpo: “Nella vita bisogna essere lucidi, per quanto possibile, e mai avere paura e dunque parlare. L’uomo deve darci una mano, non dobbiamo avere paura di uscire e mostrarci per quello che siamo. È un momento delicato, bisogna puntare i piedi e non avere paura” ha spiegato la cantante presentando il suo ultimo lavoro a Milano. Intanto, nonostante le critiche di qualcuno, la cantante continua a mietere successi. E tanto le basta per mettere a tacere i suoi detrattori.