Elodie in lingerie per il nuovo clubtape “Red Light”: “Basta paura”

Fonte: IPA 10 look di Elodie a cui ispirarsi

Elodie sempre più sulla cresta dell’onda. Sempre più bella, sensuale e magnetica. Senza alcun timore la Di Patrizi, 33 anni, si è mostrata in lingerie nel videoclip e nelle foto di presentazione del suo nuovo lavoro musicale: Red Light. “Non è un disco, non è un Ep. È un clubtape, fatto per voi e per l’energia che mi avete dato a maggio al Forum. A novembre lo balleremo insieme, luce rossa su di noi”, ha dichiarato l’italo-francese.

L’appello di Elodie nel nuovo clubtape “Red Light”

Sulla cover di Red Light Elodie Di Patrizi è nuda, in un ritratto che porta la firma di Milo Manara, uno degli autori di fumetti italiani più famosi nel mondo. Come sempre nei suoi lavori sensualità ed erotismo sono ai massimi livelli. “Ho scoperto il corpo femminile e l’erotismo attraverso le sue opere. – ha raccontato l’artista – Dopo lo scandalo della foto senza veli, io che mi sono sempre divertita molto a infastidire, mi sono rivolta a lui e il maestro Manara ha cambiato un dettaglio della foto, ha tolto la mano pudica e la ha spostata”.

In un’intervista a Sky Elodie ha voluto ricordare che “il nostro corpo è manifesto ed è politica: sono una donna libera, soprattutto oggi c’è bisogno di ricordare che siamo liberi di come esprimerci e utilizzare il nostro corpo. La mia famiglia mi ha detto di essere libera e non ho nessun pudore del corpo, tutt’al più sui pensieri che facciamo deve esserci pudore”. La Di Patrizi è fiera di esprimersi attraverso il suo corpo e non bada a certe critiche, forte del talento e della determinazione che la caratterizzano e l’hanno portata al successo.

Dal suo debutto ad Amici nel 2015, dove si è classificata seconda, Elodie ha dimostrato di possedere bravura, carattere e voglia di fare. Una vera popstar in grado di spaziare dalla musica alla conduzione, dal cinema alla moda, come accaduto di recente alla Fashion Week di Parigi, dove ha sfilato – unica italiana insieme a Miriam Leone – accanto a top model del calibro di Kendall Jenner.

Elodie femminista: “Basta avere paura”

“È stata una estate brutta per noi donne, ma anche per gli uomini. – ha fatto notare Elodie Di Patrizi – Mai giustificare un comportamento brutale, tutti dobbiamo metterci in discussione e dire quante volte abbiamo avuto gesti sessisti. Devono farlo anche le donne. Nella vita bisogna essere lucidi, per quanto possibile, e mai avere paura e dunque parlare. L’uomo deve darci una mano, non dobbiamo avere paura di uscire e mostrarci per quello che siamo. È un momento delicato, bisogna puntare i piedi e non avere paura”.

E poi ancora: “La gente non deve permettersi di giudicare una scelta di esistere. La gente deve imparare a rispettare il diverso e non fare sentire l’altro in difficoltà”. E sugli scatti in lingerie, che tanto hanno fatto storcere il naso a puritani e bacchettoni, Elodie ci ha tenuto a rimarcare: “Amo l’intimo e faccio una bella ricerca! Nei visual ho mostrato corpo e sessualità in tutte le sfaccettature, un bellissimo gioco, mi sono divertita molto”.