La cantante in una storia Instagram ha dato qualche anticipazione di un progetto che sta portando avanti con Save the Children Italia

PFW, le più belle per L'Oreal Paris: Elodie più "top" di Kendall

Bellissima, di talento e impegnata dal punto di vista sociale. Elodie è dalla parte dei giovani e lo ha spiegato lei stessa tramite le storie Instagram, dove ha condiviso qualche dettaglio di un nuovo progetto di cui si sta occupando insieme a Save The Children Italia.

Un progetto importante, che ha solo annunciato rimandando a un momento successivo la spiegazione più puntuale di quali saranno gli obiettivi e il suo impegno.

Tanti i fronti, dunque, che la vedono al lavoro: da quello musicale con l’uscita del suo nuovo clubtape a quello sociale, fino alla moda. Di recente, infatti, la cantante ha sfilato per la prima volta in passerella alla Fashion Week di Parigi.

Elodie, dalla parte dei più giovani

Due storie Instagram per raccontare il progetto per i giovani che sta portando avanti: le ha condivise Elodie, facendo il punto su cosa sta facendo, ma anche rispondendo a una lettera che le hanno inviato 300 studenti di una scuola romana.

La missiva, riportata sul sito di notizie Roma Today, descrive il dispiacere di tanti studenti dell’istituto superiore Luigi Einaudi di Primavalle che non possono usufruire della palestra della scuola. Così hanno deciso di spiegare cosa sta accadendo alla cantante, che è cresciuta nel vicino quartiere di Quartaccio.

Nella lettera, leggibile su Roma Today e di cui Elodie ha condiviso l’articolo, si legge tra le altre cose: “Adesso siamo 300 studenti, ma ce ne saranno altri il prossimo anno – tutti – chiediamo di riavere ciò che è un nostro diritto: un luogo idoneo per svolgere le lezioni di scienze motorie e sportive. Una palestra, per una scuola, rappresenta anche un luogo dove poter riunirci quando svolgiamo le assemblee, quindi, per parlare e confrontarci”.

Elodie, quindi, in un’altra storia Instagram si è rivolta direttamente ai ragazzi per illustrare – a grandi linee – il programma a cui sta lavorando con Save The Children Italia.

Il progetto di Elodie per i più giovani

Una storia per annunciare qualcosa su cui Elodie sta già lavorando e che vede come primi protagonisti proprio i ragazzi più giovani e le aree urbane periferiche.

“Ciao ragazzi – si legge nel testo condiviso dalla cantante – capisco molto bene quanto sia importante avere una scuola capace di dare spazi adeguati per lo sport. E so anche come sia fondamentale avere opportunità educative, sportive e artistiche nelle periferie”.

Poi Elodie ha aggiunto: “Per questo sto lavorando da mesi con Save The Children Italia proprio su questo tema: creare opportunità per i ragazzi e le ragazze nelle periferie urbane. Tra poco potrò condividere altre informazioni e raccontare meglio cosa andremo a realizzare insieme”.

Piccole anticipazioni, ma significative per far comprendere quanto le stia a cuore il tema e quanto impegno e lavoro ci stia mettendo da diverso tempo.

Elodie, i tanti progetti di lavoro

E accanto all’impegno dal punto di vista sociale, Elodie continua a portare avanti i suoi tanti progetti di lavoro. È recentissima l’uscita di Red Light, il suo nuovo clubtape. La cover la vede nuda, ritratta dalla matita sapiente e inconfondibile di Milo Manara, ed Elodie è sempre bellissima, magnetica e affascinante.

Doti che ha ribadito anche per la sua prima volta in passerella alla Fashion Week di Parigi: unica italiana insieme a Miriam Leone, ha condiviso lo show con nomi di grande rilievo della moda, dello spettacolo e del cinema.

Al lavoro su tanti fronti diversi, anche quello sociale, Elodie dimostra di essere una delle artiste di punta del panorama nazionale.