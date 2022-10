Elodie, un tuffo nel passato: la splendida foto di famiglia su Instagram

Fonte: IPA Elodie alla Parigi Fashion Week, maglione tricot e shorts in total black

Elodie non ha mai nascosto di non avere avuto un’infanzia da “rose e fiori”. Ha dovuto affrontare tante difficoltà durante i primi anni della sua vita, i più delicati, perché ti insegnano tanto e ti lasciano (forse) troppo, qualcosa che si trascina anche nella vita adulta. Su Instagram, l’artista ha condiviso una foto di famiglia pubblicata dalla sorella Fey: uno scatto splendido, che rimanda un momento felice. Un episodio lontano da quel “sono stati molto onesti e molto egoisti”, con cui si era confessata in occasione di un’intervista.

Elodie, la foto di famiglia su Instagram

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo alla “nascita” di una nuova Elodie. Ha iniziato in qualche modo a staccarsi dal suo passato, e – forse per amore o per successo – è serena, felice. Dopo una carriera stellare nel mondo della musica, ha deciso di lanciarsi anche nel mondo del cinema, con Ti mangio il cuore. Ma tra gli impegni e un nuovo amore, c’è sempre spazio per la famiglia. Del resto, il suo legame con la sorella Fey è estremamente speciale.

Non è un mistero: l’infanzia di Elodie è stata difficile. Lo ha raccontato lei stessa, non lo ha mai nascosto, e ne ha fatto la sua splendida corazza. La foto che ha ricondiviso su Instagram, pubblicata dalla sorella Fey, mostra una splendida dinamica familiare, che tanti di noi hanno vissuto: attorno a una tavola, felici, sorridenti, con un bicchiere in mano.

Il legame con la famiglia e l’infanzia

Cresciuta a Quartaccio, borgata alla periferia di Roma, Elodie è “diventata grande” in fretta, perché ha dovuto. E lo ha fatto soprattutto per la sorella più piccola, Fey Di Patrizi, che ha imparato a proteggere a ogni costo. Una famiglia unita, ma al contempo “egoista“, così ha definito i suoi genitori la stessa artista durante un’intervista al Corriere della Sera.

Tuttavia, nonostante le difficoltà, non cambierebbe mai le sue origini, il suo stesso sangue. Anche perché proprio da loro ha ereditato pregi e difetti, come quell’egoismo tanto discusso, ma che permette di sopravvivere e di affrontare le difficoltà e le sfide che la vita pone nel cammino di ciascuno di noi.

La nuova Elodie: innamorata e libera

Elodie sa molto bene che la vita dà, e toglie. Lo ha imparato sin da bambina, ma oggi è una persona nuova, consolidata dal suo passato, con la voglia di guardare a un futuro più sereno e rilassato. Ed è proprio l’amore che è ritornato nella vita dell’artista, dopo una storia importante con Marracash, con cui “non è mai davvero finita”, legati per sempre da quel che hanno vissuto e dai sentimenti che hanno provato.

Protagonista di una calda estate, Elodie ha confermato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo il suo legame con Andrea Iannone. “È una bella frequentazione (…), è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire”. Non si è sbilanciata troppo, ma ha lasciato intendere che sta ponendo basi solide per il suo futuro. Ed è questa la cosa più bella.