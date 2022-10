La nuova Elodie senza trucco su Instagram, naturale e meravigliosa: non si nasconde più

Fonte: IPA Elodie alla Parigi Fashion Week, maglione tricot e shorts in total black

Bellissima, naturale e felice: Elodie dimostra – ancora una volta – di essere nel bel mezzo di un periodo particolarmente felice della sua carriera, nel quale ha trovato posto un nuovo amore. L’artista romana, ormai lanciata anche nel mondo del cinema dopo il perfetto ruolo interpretato in Ti mangio il cuore, si è mostrata su Instagram con un look completamente naturale, con il quale ha messo in risalto tutta la sua bellezza.

Elodie senza trucco, su Instagram è una donna nuova

Una Elodie finalmente libera, quella che si presenta su Instagram, finalmente consapevole di poter essere se stessa. E di valere tanto. Un percorso a ostacoli che l’artista ha avviato nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, in cui per la prima volta non ha avuto timore di mostrarsi senza trucco, e che sta continuando anche ora che la sua carriera è decollata.

È bastata una sola foto per restituirci un’immagine di Elodie completamente nuova, stavolta senza le sue amate treccine, con un viso naturale e bellissimo che non ha più paura di esibire senza trucco. I capelli, ancora una volta lasciati sciolti e al naturale, sono ora bruni. Negli anni, sono stati rosa, castani, biondi, acconciati in una cascata di treccine: ma adesso è il tempo della semplicità.

Una figura che ricorda molto quella della donna che ha interpretato per Pippo Mezzapesa in Ti mangio il cuore, al cinema dal 22 settembre e presentato alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia nella Sezione Orizzonti. Qui veste i panni di Marilena Camporeale, moglie del boss Santo Camporeale e innamorata di Andrea, figlio prediletto di Michele Malatesta nonché membro del clan nemico della sua famiglia.

Quella del cinema è stata di certo un’esperienza nuova, che ha affrontato con dedizione e coraggio e per la quale è stata premiata. Non è che l’inizio: per Ti mangio il cuore, Elodie ha anche inciso il brano Proiettili, interpretato con Joan Thiele (tra gli autori compare anche Elisa Toffoli).

L’amore con Andrea Iannone

Il lavoro procede di certo a gonfie vele, ma l’amore non è da meno. Conclusa la lunga storia d’amore con Marracash, mai chiusa davvero del tutto sul fronte dei sentimenti (probabilmente si ameranno per sempre), Elodie ha aperto un nuovo capitolo della sua vita al fianco del pilota di Moto Gp Andrea Iannone.

Una lunga estate trascorsa insieme, per loro, che hanno finalmente confermato di aver iniziato a frequentarsi come una coppia. Per parlare d’amore è presto, come ha dichiarato un’emozionata Elodie nelle tante interviste che sono seguite all’uscita del film nelle sale cinematografiche, ma la conoscenza starebbe procedendo molto bene.

Hanno partecipato insieme al compleanno di Diletta Leotta, grande amica dell’artista di Tribale, per poi volare in Svizzera per godersi gli ultimi giorni d’estate in attesa di tornare a lavorare a nuovi progetti. A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato: “Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire”.