“Amici 2022”, Alessandra Celentano ci ricasca. E torna sulle critiche sul peso delle allieve

Alessandra Celentano ci ricasca. Nella scuola di Amici l’insegnante, come in ogni edizione, ha già individuato la sua “vittima”: si tratta della ballerina Rita, che è appena entrata nel talent, tra l’altro nella sua squadra. Secondo la maestra, da sempre severa e molto esigente, la giovane avrebbe bisogno di perdere qualche chilo. Ancora una volta la Celentano non si smentisce, lanciando un messaggio che ha fatto indignare gli spettatori.

Amici 2022, Alessandra Celentano e le critiche sul peso di Rita

Alessandra Celentano proprio non riesce a staccarsi da certi modelli che negli anni l’hanno resa un personaggio poco amato del programma. E così la storia si ripete: l’insegnante di danza anche quest’anno ha individuato l’anello debole tra gli allievi della scuola. Questa volta a fare le spese, a pochi giorni dall’inizio del talent show condotto da Maria De Filippi, è la giovane ballerina Rita.

Le lezioni della scuola di Amici sono iniziate già a pieno regime, e con esse anche le critiche ai ragazzi: la ragazza si è esibita davanti alla sua maestra, che l’ha prontamente corretta su alcuni passaggi della coreografia. Fin qui nulla di strano, peccato però che ben presto la Celentano non abbia risparmiato alcune osservazioni sul fisico della ballerina.

Si tratterebbe di un problema di peso, come ha specificato: “Non si tratta di muscoli non allenati, perché lì ci siamo. Però ti vedo un po’ gonfia”. Secondo la maestra, la sua allieva dovrebbe perdere qualche chilo per dare il meglio nelle sue performance. “Non significa che devi smettere di mangiare, ma che devi imparare a mangiare bene”. Rita verrà quindi seguita da un nutrizionista.

Amici, la reazione di Rita dopo le parole della Celentano

La ballerina Rita ha accettato di buon grado le parole della maestra, almeno in un primo momento. Purtroppo però, una volta rientrata in casetta, la giovane si è lasciata andare a uno sfogo. “Mi ha detto che devo mettermi d’impegno per cambiare il fisico, perché non va bene”, ha spiegato Rita alle compagne dopo il confronto con la Celentano.

La ragazza tra le lacrime si è lasciata consolare dalle sue compagne d’avventura: “Il tuo fisico va bene, ma lo puoi migliorare, perché tutto si può migliorare. Non credere che questo non vada bene”, ha sottolineato una di loro nel tentativo di consolarla. “Io non piango perché lei me l’ha detto, ma perché è da tanto tempo che ci provo, ma non ci sono mai riuscita“, ha spiegato la ragazza.

Nonostante la Celentano sia stata gentile nell’esporre il suo punto di vista, evidentemente è riuscita a toccare delle corde dolenti nel cuore della ballerina. Purtroppo si tratta di una storia già vista: anche lo scorso anno Serena Carella aveva avuto una reazione simile, piangendo tutte le sue lacrime dopo gli incontri con la maestra.

La differenza, in questo caso, sta proprio nei toni che l’insegnante ha assunto nei confronti della giovane: tutto lascia pensare che il garbo con il quale ha imbellettato le critiche sia dovuto al fatto che si tratti di una delle allieve della sua scuderia. Intanto gli spettatori sui social si sono lasciati andare contro la prof: “La Celentano deve stare attenta con questa questione “fisico” perché passa un bruttissimo messaggio per Rita che ha pianto e per chi è a casa. Sbaglia sempre i modi, glielo ha imposto proprio di dimagrire, ma Rita è bellissima e graziata così”, ha scritto un’utente.