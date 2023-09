La scuola di Amici ha preso il via lo scorso 24 settembre e già fioccano i primi provvedimenti per i ragazzi. A dettare le regole per i nuovi allievi del talent show non poteva che essere la temibile Alessandra Celentano, che ha voluto mettere le cose in chiaro con i ragazzi fin dalle prime ore di lezione insieme a loro.

Alessandra Celentano, arrivano le prime rigide regole per gli allievi di Amici

La scuola più famosa della tv ha aperto le porte solo da qualche giorno ma Alessandra Celentano non ha voglia di perdere tempo prezioso. È per questo che durante il daytime del programma l’insegnante ha deciso di rendere note le regole per tutti i ragazzi – e non solo per gli allievi della sua scuderia -, provvedimento che sta già sollevando un polverone.

Una decisione che sembra voler prevenire i comportamenti scorretti di cantanti e ballerini, che durante le scorse edizioni sono stati più volte ammoniti dalla produzione per lo scarso rispetto degli spazi comuni e la poca osservanza delle regole (senza considerare il caso “Noce moscata”, che tanto ha fatto discutere e ancora oggi è avvolto nel mistero).

È evidente che la maestra di danza abbia le idee molto chiare a tal proposito, presentando ai ragazzi della scuola di Amici un regolamento ferreo: tra i primi dettami dell’implacabile insegnante ci sono la puntualità e la concentrazione durante le lezioni, requisiti fondamentali per un corretto svolgimento delle attività.

Non poteva mancare, proprio perché è un problema che si verifica ogni anno, l’importanza dell’ordine e della pulizia degli spazi della scuola e soprattutto della casetta. Fondamentale poi per Celentano che i ragazzi si rivolgano a lei e al suo staff dando del “lei”, senza dimenticare il riposo, che per i ballerini è obbligatorio: bisogna dormire almeno sette ore a notte.

Il rigido regolamento per i ballerini

L’insegnante di danza, dopo aver comunicato le regole generali per tutti i ragazzi della scuola, ha congedato i cantanti per continuare a esporre il regolamento (ancora più rigido) per i ballerini. Gli allievi dovranno mantenere un peso forma “consono per un danzatore” e utilizzare un trucco “leggero e naturale”, salvo specifiche esigenze artistiche.

Stando al suo regolamento, in tutte le lezioni di danza, anche al di fuori di quelle di Alessandra Celentano, è vietato indossare piercing e gioielli, così da salvaguardare l’incolumità propria e degli altri allievi. La maestra di ballo ha anche consegnato ai ballerini dei taccuini dove lei potrà inserire a suo piacimento delle note di comportamento.

Ovviamente il rigido regolamento dell’insegnante ha scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti sui social, che non si sono certo risparmiati e che hanno dimostrato grande sostegno alla maestra: “La Cele che fa un regolamento tutto suo. Iconica”, ha scritto una fan del programma; “La preside è tornata più forte di prima”, ha scritto un’altra.

“Completamente d’accordo. Ma dovrebbe essere un regolamento a prescindere. È una scuola! E spero che quest’anno non ci siano scusanti”, ha sottolineato un’utente, a cui ha fatto eco il commento di un’altra: “Giusto! Questa è la disciplina da tenere in sala e anche nella vita“.