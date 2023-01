“Amici”, caso “noce moscata”: cosa sarebbe accaduto davvero la notte di Capodanno

Maria De Filippi è stata implacabile. La puntata del 15 gennaio di Amici di Maria De Filippi si è infatti aperta con i provvedimenti disciplinari decisi per i 6 allievi che hanno preso parte a quello che è stato ormai ribattezzato come il “Capodanno-gate”, una notte brava trascorsa da alcuni dei ragazzi della Scuola e che ha portato a gravissime conseguenze. Tommy Dali è stato espulso, mentre gli altri hanno dovuto sottoporsi a una sfida immediata dalla quale Valeria Guera è uscita sconfitta contro Cricca. Cos’è accaduto davvero la notte di Capodanno?

Amici, caso “noce moscata”: cos’è successo davvero

La produzione ha deciso di non mostrare i video di quanto accaduto ma, a svelare tutto, ci ha pensato Giuseppe Candela per Dagospia. Secondo la sua ricostruzione, la noce moscata centrerebbe eccome. In base a quanto riportato, sembrerebbe che i ragazzi si siano rivolti a YouTube per cercare un modo per “sballarsi” in maniera artigianale, optando quindi per l’ormai celebre spezia che, se assunta in una determinata quantità, potrebbe sortire degli effetti molto precisi.

“Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale. Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”.

La produzione ha poi deciso di non mandare in onda i video del momento, per due ragioni assolutamente condivisibili: “La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione“.

Le parole del padre di Wax

Finito in sfida immediata per volere della sua insegnante Arisa, apparsa furibonda dopo essere venuta a conoscenza di quanto accaduto, Wax è stato additato come il vero “capobanda”. A rincarare la dose ci ha pensato Maria De Filippi nel corso dello speciale di domenica. E senza usare mezzi termini: “Il capobanda è il più co***one di tutti”.

Di fronte a questo scenario così pesante, il padre di Wax si è sentito di intervenire personalmente sui suoi canali social: “Wax è così. Vive di sogni. Wax non è uno stupratore, come alcuni hanno scritto. È un ragazzo di 20 anni, che vi devo dire”. A parlare è stato anche suo fratello Pietro, lasciando intendere che quello che è accaduto sarebbe meno grave di come è stato raccontato.

Cosa succede adesso ad Amici

Presi i dovuti provvedimenti disciplinari, la produzione potrebbe ora decidere di lasciarsi alle spalle quanto successo e provare ad andare avanti. I ragazzi hanno affrontato le sfide, alcuni di loro le hanno perse – come nel caso di Valeria Guera – e tutto sembra pronto per proseguire con la corsa al Serale.

Certo, non sarà affatto facile dimenticare. Gli insegnanti sono infatti apparsi molto delusi per il comportamento dei loro allievi, in particolare Lorella Cuccarini che ha richiesto la sostituzione di Valeria con Cricca. L’ex studente è potuto tornare nella Scuola ma per un caso che non ha precedenti nella storia del talent. E che, si spera, non debba ripetersi.