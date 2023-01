“Amici”, Celentano in arancione non convince. Ma l’attenzione è sul Capodanno

Una puntata di Amici decisamente turbolenta quella andata in onda domenica 15 gennaio: dopo le tantissime voci circolate in rete, Maria De Filippi ha dovuto affrontare i fatti gravissimi accaduti durante la notte di Capodanno. I comportamenti dei ragazzi hanno di fatto rivoluzionato la formazione della classe, portando molto scompiglio anche tra i professori.

Maria punta ancora sulle sneakers ma la Celentano non convince

Maria De Filippi anche per questa puntata di Amici non abbandona le sue amate sneakers, che adora abbinare con i tailleur. Anche negli scorsi appuntamenti avevamo visto la conduttrice sfoggiarle con un completo rosa cipria, mantenendo comunque uno stile chic ed elegante nella sua semplicità. Questa volta ha scelto una t-shit a righe e un tailleur nero, riuscendo a catturare l’attenzione anche con pochi dettagli vistosi, senza mai eccedere.

Fin troppo appariscente invece Alessandra Celentano, che ha indossato una camicetta a fiori sui toni dell’arancio, abbinata a degli accessori dallo stile etnico. Nel complesso il suo look non convince: del resto la maestra di danza ci ha abituato a outfit decisamente più raffinati e in linea con la sua personalità.

Amici, i provvedimenti dopo il “Capodanno Gate”

Dopo i tanti rumors circolati sul web in questi ultimi giorni, è arrivato il momento per la produzione di affrontare in puntata quello che è successo la notte di Capodanno nella casetta di Amici. Maria De Filippi ha fatto una scelta ben precisa, quella di non rendere noti i comportamenti di cui si sono macchiati i ragazzi: “Ho deciso di non mandare in onda questo filmato per voi, e per i ragazzi che guardano il programma, non voglio giudicare quello che avete fatto, ma non è un atteggiamento responsabile per quello che il programma vi chiede”.

In rete sono circolate diverse voci: c’è chi ha parlato di uso di stupefacenti, chi di troppi bicchieri di vino bevuti e di effusioni di gruppo, ma l’ipotesi più diffusa è quella di un uso improprio della noce moscata, che se consumata in quantità eccessive può provocare persino allucinazioni.

A prescindere da ciò che è accaduto davvero, la produzione dopo essere venuta a conoscenza tardivamente dei fatti, ha deciso di allontanare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni, isolandoli. Durante la settimana i sei allievi “incriminati” hanno mostrato segni di pentimento, come la ballerina Maddalena, che in preda a una crisi di pianto ha detto: “Ho rovinato il mio sogno”.

Cosa è accaduto in puntata

In puntata i ragazzi hanno dovuto affrontare l’ira dei professori e della stessa Maria De Filippi, che in più di un’occasione ha ribadito la loro mancanza di maturità. I sei allievi sono finiti in sfida immediata, ma Rudy Zerbi ha deciso di eliminare in tronco Tommy, che già in altre occasioni era finito al centro di provvedimenti disciplinari.

Anche Lorella Cuccarini ha chiesto alla produzione di intervenire in maniera diversa, avanzando la proposta di far rientrare Cricca eliminato nella scorsa puntata. Una scelta guidata anche da quello che è successo negli ultimi giorni: “Penso che se avessimo saputo, noi professori, una serie di cose, gli accadimenti della scorsa settimana sarebbero stati diversi. Ho chiesto alla produzione di fare un cambio, sostituire Valeria, Giovanni è il simbolo di come si deve stare in questa scuola”.

Sebbene la produzione non abbia accolto la richiesta di Lorella, Cricca è riuscito a rientrare nella scuola guadagnandosi il suo banco proprio in una sfida contro la compagna.