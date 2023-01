“Fatti gravi a Capodanno”, cos’è accaduto ad “Amici”: i provvedimenti

La puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 15 gennaio promette già di tenere i telespettatori incollati allo schermo. Secondo quanto emerge da una serie di anticipazioni, infatti, si parlerà di fatti gravi accaduti durante la notte di Capodanno, che dovrebbero dare il via ad alcuni provvedimenti. Ma cosa è successo?

Amici, cosa è successo a Capodanno

In attesa della puntata che andrà in onda registrata domenica 15 gennaio, sono già emerse alcune indiscrezioni in merito a quanto accaduto ad Amici di Maria De Filippi durante la notte di Capodanno. Il perché le cose siano uscite solamente adesso è abbastanza chiaro: infatti i video di quella serata sono stati visti dopo la puntata registrata e andata in onda precedentemente. Sono stati Amici News e SuperGuidaTv a fare dei piccoli spoiler sulla puntata di domenica prossima, che è stata registrata l’11 gennaio.

A detta loro Maria De Filippi sarebbe molto arrabbiata e la puntata sembrerebbe prendere il via con i banchi vuoti di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Gli allievi entrano successivamente e vengono fatti sedere su degli sgabelli.

Ovviamente non mancano supposizioni su quanto possa essere potuto accadere durante la notte di Capodanno, ma i filmati della serata non verranno mai mostrati al pubblico. Li hanno visti, invece, gli insegnanti. La conduttrice avrebbe detto che i professori hanno visionato il video, ma “per rispetto del pubblico e dei ragazzi” non sarebbe mai andato in onda.

Amici News su Twitter spiega che: “Nella notte di Capodanno è successo un fatto gravissimo che la produzione non ha potuto mandare in onda”. Poi viene aggiunto che sono stati presi dei provvedimenti. A quanto riportato i ragazzi sarebbero stati messi in sfida, invece Tommy Dali è stato eliminato. Mentre Maria se la sarebbe presa in modo particolare con Wax, non solo perché sembrava essere il “capobanda” ma anche per come avrebbe risposto ad Arisa.

Senza dubbio bisogna attendere il 15 per sapere di più su come sono andate le cose, ma dagli spoiler sembrerebbe proprio una puntata ricca di colpi di scena.

Amici, i provvedimenti per gli allievi

Tra le indiscrezioni non sono mancate quelle riguardo ai provvedimenti. A quanto pare Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono stati mandati in sfida, ma Tommy sarebbe stato eliminato in seguito alla decisione di Rudy Zerbi di non dargli la possibilità di fare la sfida immediata. In forse – invece – la permanenza di Samu, la cui sfida è stata congelata su decisione della giudice Francesca Bernabini. Per conoscere il suo futuro nella scuola televisiva si dovrà attendere la nuova sfida della prossima settimana.

Non mancano, però, i ritorni: infatti sembrerebbe che Lorella Cuccarini abbia chiesto che Cricca, eliminato la scorsa settimana, possa tentare il rientro con una nuova sfida.

E dalle anticipazioni sembrerebbe che l’allievo sia riuscito a rientrare. In merito alla sua uscita Lorella Cuccarini aveva fatto un post su Instagram in cui aveva espresso il dispiacere per l’eliminazione: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Pur rispettando la scelta di Rudy, non la condivido – si leggeva a corredo di un abbraccio tra lei e l’allievo -. Ad ogni modo, sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato e che fuori possa avere tante belle soddisfazioni. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”.