È stata un’amatissima Prof di “Amici”, oggi torna e diventa giudice

Una graditissima, quello di Rossella Brescia, che torna ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice. Dapprima ballerina professionista nella primissima edizione del programma, l’artista è stata la prima docente di danza classica quando la produzione decise di introdurla come materia di studio all’interno della Scuola. Il suo periodo di insegnamento non è durato molto: un anno appena, per poi lasciare spazio alla temutissima Alessandra Celentano ancora oggi Prof di ballo con Emmanuel Lo e Raimondo Todaro.

Rossella Brescia torna ad Amici, cosa fa oggi

La sua carriera è ricchissima ed eterogenea. Di certo non si è fermata alla sola esperienza all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi ma è andata ben oltre ed è proseguita negli anni. Ballerina di grande talento e insegnante di danza classica, è anche una conduttrice e apprezzata speaker radiofonica. Grandissimo il successo di Tutti pazzi per RDS, condotto con Joe Violanti e Max Pagani. Ha inoltre condotto il programma Colorado con Beppe Braida, Diego Abatantuono e Nicola Savino. Nel 2003 ha posato senza veli per il calendario di Max 2004, esperienza della quale si è pentita e che non ripeterebbe.

Il suo percorso artistico continua ancora oggi con tantissimi impegni in agenda. La ballerina è infatti tornata in teatro con Giulio Scarpati per Billy Elliot – nella nuova edizione firmata da Massimo Romeo Piparo – per interpretare l’insegnante di danza della giovanissima promessa del ballo. Scarpati, invece, recita il ruolo del padre di Billy.

Il suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di giudice è stato accolto con grande entusiasmo. Rossella Brescia ha infatti giudicato la gara di ballo, insieme con altri grandi ospiti come Ermal Meta e Fiorella Mannoia.

L’amore per Luciano Cannito e la fine del matrimonio con Roberto Cenci

Legata a Roberto Cenci dal 2000 al 2008, dal quale si è separata dandone notizia attraverso un comunicato congiunto, ha poi deciso di dividere la sua vita con Luciano Cannito, con il quale fa coppia fissa da anni. Lui stesso è stato professore all’interno della Scuola di Amici, oltre che spesso giudice esterno nelle sfide che vedono protagonisti i concorrenti del talent. I due si sono conosciuti in teatro, lavoro e passione che condividono, quando lei era protagonista della Carmen di cui lui ha curato le splendide coreografie.

L’artista ha più volte raccontato di aver provato a diventare mamma e di aver sofferto molto per non aver avuto un bambino. Un trauma che ha superato e che però non ha dimenticato: ““Io c’ho provato però non è arrivato. All’inizio ho sofferto tanto, ma una donna può essere felice anche senza figli. Riverso il mio sentimento materno sui miei bellissimi nipoti. E sui cuccioli della mia scuola di danza: li amo tutti”.

Rossella Brescia aveva inoltre rivelato di essere affetta da una severa forma di endometriosi, patologia che comporta dolore fisico e disagio psicologico, oltre che essere causa di infertilità. Oggi è però una donna risolta e ha scelto consapevolmente di riversare il suo istinto materno sui suoi nipoti, che ama moltissimo, e sulle persone a lei più care.