Un posto al sole, le anticipazioni del 3 giugno 2026: un incontro inaspettato per Alberto

Ufficio Stampa Rai Maurizio Aiello è Alberto in UPAS

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026.

Nella puntata precedente

Martedì 2 giugno, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Greta si dedica con sempre maggiore attenzione alla figlia e, pur di tutelarla, arriva a scontrarsi con Roberto, aumentando le tensioni anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che può evitarle di perdere l’anno scolastico. Preoccupato per il padre, travolto dalla sua tormentata storia d’amore, Gianluca lo vede perdere colpi, mentre Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno a casa loro, Mariella e Guido decidono di mettere fine una volta per tutte alla sua presenza inopportuna.

Anticipazione della puntata del 3 giugno 2026

Scossa dall’attacco di panico che ha colpito Cristina durante l’interrogazione, Greta propone a Roberto di adottare una linea meno severa nei confronti della figlia, consentendole di portare Leo con sé in viaggio. Nel frattempo, spronato da Marina, preoccupata per la crescente complicità tra i due ex, Stefano è chiamato a trovare la forza di recidere i legami con il proprio passato. Mentre spera di rintracciare Anna nel casale di famiglia, Alberto si imbatte in un incontro inaspettato. Deciso a porre un argine all’asfissiante invadenza di Cotugno, Guido lo affronta, ma scopre che l’impresa è più ardua del previsto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.