Amici, perché Lorella Cuccarini potrebbe tradire presto Maria De Filippi

Lorella Cuccarini potrebbe presto lasciare la cattedra di Amici di Maria De Filippi. Sembra infatti che la professoressa di canto della scuola più famosa della tv potrebbe passare alla concorrenza, tornando a uno dei suoi vecchi amori. A lanciare l’indiscrezione è stato Oggi: stando a quanto riportato dal settimanale pare che la Cuccarini la sua presenza nel cast del talent show di Canale 5 non sarebbe affatto assicurata.

Lorella Cuccarini lascia Amici? Il suo futuro in Rai

Amici potrebbe perdere una delle prof più amate e apprezzate dal pubblico nel corso delle ultime stagioni. Lorella Cuccarini infatti potrebbe presto tradire Maria De Filippi, lasciando già a partire dal prossimo anno la sua cattedra di canto nella scuola più celebre della tv.

A svelare l’indiscrezione è stato il giornalista Alberto Dandolo nella una sua rubrica sul settimanale Oggi. L’esperto di tv e gossip ha rivelato che la showgirl in quest’ultimo periodo la Rai l’avrebbe puntata per nuovi show : “Si sussurra che alla Rai alcuni dirigenti di peso la stiano corteggiando insistentemente negli ultimi tempi…”.

La Cuccarini potrebbe quindi tornare di nuovo alla concorrenza: il condizionale è d’obbligo ovviamente, ma l’opportunità potrebbe farle gola visto che i vertici la vorrebbero al timone di una trasmissione in onda tutti i giorni. “Pensano a lei come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa”, ha svelato Dandolo. Ma non sarebbe l’unico progetto in cantiere per lei: il giornalista ha infatti svelato che la Rai starebbe pensando anche a un programma in una fascia diversa per Lorella, una nuova e interessante sfida. “In alternativa – ha scritto il giornalista – per lei potrebbe esserci anche una prima serata“.

Cuccarini, il suo riscatto: mamma Rai la rivuole con sé

L’avventura ad Amici ha rappresentato un grande riscatto per Lorella Cuccarini. La showgirl era approdata alla corte di Maria De Filippi dopo l’esperienza fallimentare della conduzione de La vita in diretta, dopo gli attriti e le polemiche con Alberto Matano, che hanno fatto discutere per mesi. Dopo gli scontri la rete ammiraglia decise di affidare la trasmissione al giornalista, che ha continuato la conduzione in solitaria.

Nel frattempo la Cuccarini è diventata uno dei volti più amati del talent show di Canale 5, passando con destrezza dalla cattedra di danza a quella di canto grazie alle sue capacità. E di certo il programma di Maria De Filippi l’ha aiutata a riscattarsi dopo la sua ultima esperienza in Rai, non certo positiva, come aveva lasciato intendere qualche tempo fa su Instagram. “Eccoci qui. Maria e io – aveva scritto a corredo di una foto con la De Filippi -. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma è molto di più. La storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato (…) Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”.

Adesso bisognerà capire, sempre se le indiscrezioni si riveleranno veritiere, cosa deciderà di fare Lorella: rimarrà a Mediaset come insegnante del talent o approfitterà dell’opportunità offerta dalla Rai con un nuovo programma cucito su di lei?