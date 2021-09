Lorella Cuccarini si confessa: la lite con la Martines, Heather Parisi e Matano

editato in: da

Lorella Cuccarini, splendida in bikini

Lorella Cuccarini si confessa e torna a parlare delle liti con Alessandra Martines ed Heather Parisi, ma anche dello scontro con Alberto Matano. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la conduttrice e showgirl ha ripercorso la sua carriera costellata di successi, con programmi cult e trasmissioni che hanno fatto la storia della tv italiana.

Oggi Lorella è pronta a tornare dietro la cattedra dei professori di Amici di Maria De Filippi, ma non si tira indietro, ricordando i contrasti nati in passato sul lavoro. “Io sono sempre andata d’accordo con tutti”, ha spiegato parlando della presunta rivalità con Alessandra Martines ed Heather Parisi. Nel 1986, La Martines e la Cuccarini sbarcarono al timone di Fantastico 7 con Pippo Baudo. All’epoca si parlò di un’accesa lite con le due che, rivali dietro le telecamere, arrivarono addirittura alle mani.

Una discussione smentita in parte da Lorella: “Alle mani mai – ha svelato -. L’unica volta che sono arrivata alle mani con qualcuno fu a 18 anni, con una ragazza: faceva la gatta morta col mio fidanzato e, prima di prendermela con lui, me la presi con lei. Dopo, sono stata sempre pacifica”.

Negli ultimi anni si era parlato molto anche degli attacchi di Heather Parisi contro la Cuccarini per via di alcune dichiarazioni legate all’utero in affitto. La showgirl americana, che oggi vive a Hong Kong, arrivò a definire la collega una “ballerina sovranista”. “Lasciamo stare, parliamo della bellezza di essere italiani – ha detto sul tema Lorella – […] La maternità surrogata non è questione di appartenenza politica: la mia posizione è proteggere i bambini e le donne. Per il resto, si tratta di temi complessi dove c’è troppa polarizzazione per non essere etichettati. Io sono solo una che, ogni tanto, ama dire come la pensa”.

La conduttrice non si è tirata indietro nemmeno riguardo Alberto Matano e l’addio a La vita in diretta, arrivato con una lettera in cui criticava il collega. “Era una lettera interna, poi uscita fuori, manipolata – ha confessato -. Non c’è bisogno che ci torni su: quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose. Pensate e meditate. Ora, sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi: mi piace mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza. È come restituire parte del regalo ricevuto da ragazza”.