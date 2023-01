“Amici”, Arisa furiosa per il Capodanno-gate: la sua reazione sconvolge i fan

I famigerati “fatti gravissimi” di Capodanno di cui si è discusso nell’ultima puntata domenicale di Amici, lo scorso 15 gennaio, continuano a essere al centro dell’attenzione. Maria De Filippi è stata molto dura nei confronti degli allievi che si sono resi colpevoli di qualcosa che non è stato specificato né mostrato, ma che si comprende bene quanto sia stato inappropriato tanto per un programma televisivo, quanto per dei ragazzi giovani come quelli del talent. Adesso è difficile ridare ai ragazzi coinvolti la fiducia che con tanta fatica e lavoro si erano guadagnati nel corso di questi mesi. E Arisa, che in puntata era stata piuttosto “dolce”, a distanza di qualche giorno non le ha mandate a dire a Wax, il “capobanda”, mostrando un lato di sé che ha sconvolto i fan.

Arisa furiosa, la reazione inaspettata ad “Amici”

Siamo abituati a un’immagine di Arisa piuttosto edulcorata, con quel fare sempre un po’ fanciullesco e innocente che poi è anche in gran parte quel che ce la fa amare a dismisura. Oltre alla meravigliosa voce s’intende, così come alla capacità di rimettersi in piedi dopo una grande delusione d’amore, trovando in sé la forza per andare avanti e per abbracciare il proprio essere a trecentosessanta gradi. Lo abbiamo visto mille volte negli scatti in cui celebra le sue forme, il suo corpo “imperfetto” ma meraviglioso proprio per questo motivo.

Eppure stavolta la cantante ha deciso di metter da parte la sua dolcezza, la comprensione e la sua pacatezza per lasciare il posto a una reazione che immediatamente ha fatto il giro dei social. I “fatti gravissimi” avvenuti all’interno della scuola di Amici a Capodanno sono un boccone amaro troppo difficile da digerire e nella sua ramanzina contro Wax, il “capobanda” della situazione, Arisa ha mostrato un lato di sé che difficilmente emerge: volto serissimo e quasi inespressivo, occhi fissi e neanche un sorriso, soltanto una voce che si è fatta via via sempre più grave e profonda. “Arisa ha cambiato voce”, “Ma questa non è la voce di Arisa”, “Ho molta paura, è nera” sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social.

Una Arisa “di ghiaccio” così arrabbiata e delusa non l’avevamo mai vista.

“Amici”, il Capodanno-gate scatena le teorie dei fan

Se ne parlava da giorni e alla fine, come previsto, il Capodanno è stato al centro dell’attenzione della puntata di domenica 15 gennaio. Maria De Filippi è stata molto dura con i sei ragazzi coinvolti – Wax, Tommy Dali, NDG, Maddalena, Samu, Valeria (che poi ha detto la sua) – ma, a detta di molti fan, non abbastanza. Avrebbero dovuto cacciare in tronco gli allievi colpevoli di quei “fatti gravissimi” che hanno letteralmente fatto il giro del web, gravi al punto tale da non poter essere neanche mostrati in televisione.

La scelta di dire “mezze verità” non ha fatto altro che alimentare teorie su teorie, alcune anche piuttosto pesanti (si è parlato di atti di bullismo o, peggio, di violenze fisiche). Alla fine, però, sembra trovar conferma (almeno stando alle ultime in quel di Dagospia) l’ipotesi iniziale: i ragazzi avrebbero portato in casetta della noce moscata, dopo aver raccolto delle informazioni online, per sfruttarne il potenziale potere allucinogeno. Dalla produzione e da Maria De Filippi, intanto, tutto tace.