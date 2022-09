“Amici 2022”, Mattia rientra nella scuola. E Maria mette in guardia i ragazzi

La classe della scuola di Amici è stata completata: i professori hanno fatto le loro scelte, selezionando i migliori cantanti e ballerini in circolazione. Raimondo Todaro ha mantenuto la parola data, affidando il banco a una vecchia conoscenza del talent show. Si tratta di Mattia Zenzola, che è tornato con la promessa di una seconda possibilità.

Amici 2022, Todaro mantiene la parola data: Mattia rientra nella scuola

Nello speciale di domenica pomeriggio la scuola di Amici aveva visto esibirsi i migliori talenti tra cantanti e ballerini, che avevano conquistato i primi banchi e le agognate maglie. Non tutti i posti però erano stati assegnati: nella puntata del daytime si è ufficialmente chiusa la formazione della classe di questa nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Ovviamente chi conosce le dinamiche della trasmissione sa bene che si tratta sempre di una situazione temporanea: i ragazzi dovranno lottare con le unghie e con i denti per mantenere il loro posto nella scuola, visto che tra sfide e nuovi ingressi tutto potrebbe cambiare da una settimana all’altra.

Tra i giovani allievi entrati nella scuola c’è anche un volto noto del programma: si tratta di Mattia Zenzola, ballerino della scuderia di Raimondo Todaro che lo scorso anno era stato costretto ad abbandonare la sua avventura ad Amici a causa di un infortunio. Come il maestro gli aveva promesso, ad attenderlo c’era proprio quel banco che durante la scorsa edizione aveva dovuto lasciare a malincuore. Il ballerino pugliese ha ottenuto la maglia per la classe di danza grazie alla decisione di Raimondo che lo ha voluto nel suo team, mantenendo la parola data.

Il pubblico ha accolto il suo ingresso tra gli allievi con grande entusiasmo e, consegnandogli la maglia, Maria ha aggiunto: “La speranza è che tu stia più attento…”. “Infatti ero preoccupato anche ora, perché ero freddissimo quando ho ballato”, ha replicato Mattia che, tirato un sospiro di sollievo, ha raggiunto i compagni.

La seconda e ultima concorrente ad aver ricevuto un banco è Ludovica Grimaldi, appartenente come Mattia alla categoria di ballo. La ragazza è stata scelta da Emanuel Lo, che ha preferito la giovane allo sfidante Gabriele.

Amici 2022, la classe è completa: le parole di Maria De Filippi

Con l’ingresso di Mattia e Ludovica la nuova classe di Amici è al completo, per un totale di 19 concorrenti. Si tratta di Andre (Andrea Mandelli), NDG (Nicolò Di Girolamo), Federica Andreani, Aaron Cenere (Edoardo Boari), Wax, Tommy Dali (Tommaso Daliana), Niveo (Marco Fasano), Cricca (Giovanni Cricca) Asia Bigolin, Maddalena Svevi, Megan Ria, Samuel Antinelli, Mattia Zenzola, Ramon Agnelli, Rita Pompili, Gianmarco Petrelli, Ludovica Grimaldi, Samu (Samuele Segreto).

I ragazzi hanno fatto il loro ingresso in casetta, cominciando la loro avventura nella scuola. È possibile che tra i giovani artisti sia già presente il vincitore, ma come sappiamo, tutto può cambiare da un momento all’altro, e solo il talento e l’impegno potranno dare i frutti sperati.

Maria De Filippi ha voluto mettere in guardia i ragazzi e le ragazze in gara, al di là dell’”in bocca al lupo” di rito: “Vi prego, ve lo chiedo col cuore: non fate in modo che la produzione arrivi dicendo provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine”.