“Amici 22” al via, il ritorno di Arisa e la promessa mantenuta di Todaro: le anticipazioni

C’è grande attesa per la prima puntata di Amici 22, che dà il via ad una nuova e straordinaria stagione del talent show di Maria De Filippi. Si parte domenica 18 settembre 2022 su Canale 5, con un appuntamento che promette tante emozioni: dalle anticipazioni emergono infatti alcune delle sorprese che ci aspettano, tra cui il tanto sognato ritorno di Arisa.

Amici 22, le prime anticipazioni

La puntata d’esordio della nuova stagione di Amici è già stata registrata in presenza di un folto pubblico, quindi sono bastati pochi minuti perché le prime anticipazioni arrivassero sul web. A quanto pare, quest’anno le sorprese iniziano subito: finalmente arriva l’ufficialità in merito al cast dei professori che ci terranno compagnia nel corso dei prossimi mesi. Se Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini erano stati confermati già mesi fa, l’addio di Anna Pettinelli e Veronica Peparini aveva dato il via ad una lunga serie di indiscrezioni.

Nonostante fosse ormai chiaro che Arisa ed Emanuel Lo avrebbero preso il loro posto, la certezza è arrivata solamente adesso, nel vederli seduti dietro il banco dei professori (rispettivamente di canto e di danza). Per Rosalba, questo è un grande ritorno: aveva lasciato lo show un anno fa, per dedicarsi ad altri impegni, ma il richiamo dei giovani talenti sembra aver fatto nuovamente breccia nel suo cuore. E così è tornata, con grande emozione, tra gli insegnanti del talent show. Ma quali sono le altre anticipazioni della prima puntata di Amici 22? Scopriamole insieme.

Amici 22, il cast dei giovani allievi

Nel corso del primo appuntamento, i professori hanno assegnato ben 19 banchi ad altrettanti giovani allievi che, nei mesi scorsi, avevano sostenuto numerosi provini. La sorpresa più grande è la promessa (mantenuta) di Raimondo Todaro: durante la precedente stagione, il professore aveva puntato tutto sul suo pupillo Mattia Zenzola, talentuoso ballerino di latino-americano. Tuttavia, il ragazzo si era infortunato ed era stato costretto a lasciare la scuola, in lacrime. Prima di andarsene, comunque, Todaro gli aveva promesso che a settembre avrebbe ritrovato il suo posto. Ed è proprio quello che è successo. Mattia è dunque uno dei nuovi talenti che si contenderanno la vittoria in questa edizione di Amici. Quali sono gli altri?

Alcuni dei nomi sono stati già svelati. Raimondo ha voluto dare un’opportunità anche a Megan, che per il momento è in prova per un mese. Lui ed Emanuel Lo si contendono inoltre Maddy. Il professore appena arrivato, d’altra parte, ha deciso di schierare Samu e Ludovica. La severissima Alessandra Celentano ha affidato il banco a Ramon, Rita e Gianmarco (che si era già presentato lo scorso anno). Per il canto, Rudy Zerbi ha scelto Piccolo G, Aaron e Tommy Dali. Arisa si è sbilanciata con Andrea, Wax e Federica (l’unica presenza femminile tra i cantanti), mentre Lorella Cuccarini ha optato per NDG. Entrambe si contendono infine Cricca.

Amici 22, gli ospiti della prima puntata

Un’altra novità di questa stagione di Amici è il meccanismo dell’assegnazione delle maglie. Per rendere lo spettacolo ancora più avvincente, Maria De Filippi ha chiamato alcuni ospiti speciali per consegnarle: nel corso della prima puntata, sono intervenuti Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Pio e Amedeo, Leonardo Pieraccioni, Salvatore Esposito, Beppe Vessicchio, Saviano e Christian De Sica. Naturalmente, anche Luigi Strangis ha preso parte allo show. In quanto vincitore della scorsa edizione, è entrato in studio per riconsegnare la coppa che, tra qualche mese, vivrà le lacrime di gioia di un altro giovane talento.