“Amici”, l’addio di Anna Pettinelli: come stanno le cose con Maria De Filippi

Fonte: IPA Anna Pettinelli

È partito il conto alla rovescia per la nuova edizione di Amici, che quest’anno vedrà molte novità. A partire dal cast dei professori: via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro Arisa ed Emanuel Lo. A cosa è dovuto questo doppio cambio dietro il bancone? Si è parlato di problemi con la “padrona di casa”, ed è per questo che la Pettinelli ha voluto dire la sua e svelare quali sono i suoi rapporti con Maria De Filippi.

Amici, il rapporto tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi

Nelle ultime stagioni di Amici, sembravano essere la coppia perfetta: Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno però detto addio al talent show, rinunciando al loro ruolo di professoresse (rispettivamente di canto e di danza). La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, totalmente inaspettata. E ha lasciato amareggiati i tanti fan di questo duo straordinario, che però – ne siamo sicuri – troveranno altrettanta soddisfazione nel vedere Arisa di nuovo al suo posto come insegnante di canto, affiancata dalla seconda new entry dell’anno, Emanuel Lo.

In questi mesi di “vacanza”, nell’attesa del ritorno di Amici sul piccolo schermo, ci si è chiesti se l’uscita di Anna Pettinelli dal cast fosse dovuta a qualche dissapore con Maria De Filippi, storica presentatrice dello show. La conduttrice radiofonica ha voluto sciogliere ogni perplessità. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, in occasione della sua presenza al Festival del Cinema di Venezia 2022, ha rivelato: “È stata un’esperienza meravigliosa, divertente e appassionante. Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto”.

Dunque, nessun litigio dietro le quinte – ad eccezione di quelli con Rudy Zerbi, che a quanto pare non erano solamente “di scena”. Anna Pettinelli ha lasciato la trasmissione per veleggiare verso altri lidi, e le occasioni non le mancheranno di certo. Addirittura, stando ad alcune indiscrezioni di TvBlog, ci sarebbe in ballo un’altra collaborazione proprio con la De Filippi, che la vorrebbe in una delle sue tante produzioni firmate Fascino. “Al momento è un segreto e non si può dire, ma presto avrete notizie” – ha commentato l’ex professoressa, non lasciando adito a molti dubbi.

Anna Pettinelli a Venezia 79: la rottura con Stefano Macchi

Quest’ultimo periodo è stato particolarmente delicato, per Anna Pettinelli. Solo qualche mese fa, la sua lunga relazione con Stefano Macchi (accanto al quale aveva partecipato anche a Temptation Island Vip) è arrivata al capolinea: “Il lumicino si è spento piano piano” – aveva rivelato all’epoca la conduttrice radiofonica, lasciando intendere che, tra lei e suo marito, l’amore era ormai finito. Così, quando la Pettinelli è approdata a Venezia per presentare un evento benefico, il suo pomposo abito bianco ha suscitato qualche curiosità.

È stato Alberto Matano, alla guida de La vita in diretta, ad aver rotto il silenzio chiedendole come mai avesse scelto un look del genere, così somigliante ad un abito da sposa. E la risposta di Anna è stata davvero tagliente: “Per ricordarmi che non devo sposarmi mai più”. Insomma, a quanto pare la sua è una ferita ancora aperta, che richiederà del tempo per guarire. Il lavoro sarà sicuramente d’aiuto: non ci resta che attendere per scoprire dove la rivedremo, sperando che sia davvero accanto a Maria De Filippi.