Rottura definitiva tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi: “Si era fatta notte”

C’era aria di crisi. E le crisi, si sa, possono risolversi per il meglio, o causare una frattura irreparabile. C’è chi rinasce dalle crisi, e lo fa con l’amore, o senza, come Anna Pettinelli, che ha annunciato la fine della storia con Stefano Macchi, spiegandone i motivi. “S’era fatta notte”. Quasi una metafora cruda di quello che accade all’amore quando si spegne: non c’è più luce, non c’è il sole, solo rumore sordo e buio. E voglia di rinascere.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, perché si sono lasciati

Hanno partecipato a Temptation Island, hanno mostrato il loro amore e affiatamento in televisione, così come la gelosia. La coach di Amici ha confermato la rottura con Stefano, e non è rimasta in silenzio, ma ha voluto spiegare i motivi per cui è tornata single. In occasione del programma S’è fatta notte di Maurizio Costanzo, Anna ha messo un punto dopo le voci di crisi che sono circolate negli ultimi mesi.

“Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi, quando ad un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte“. Una metafora potentissima di come, a volte, l’amore, nonostante il tempo trascorso insieme e i tentativi di rafforzarlo, non sempre riesca a superare il temporale, la crisi, gli ostacoli. E così si spegne, giorno dopo giorno, senza possibilità di ritorno.

Anna e Stefano, le voci di crisi

“Non va bene per niente“. Una frase forte, che non aveva lasciato spazio ad alcun dubbio, che aveva fatto comprendere quanto fosse profonda la spaccatura tra la Pettinelli e Macchi. Alti e bassi, come possono capitare a tutte le coppie, certo: un’altalena di emozioni. In un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Anna Pettinelli aveva confermato le voci di crisi.

“Mi devi invitare un’altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo fuori dal contesto di Amici. Non va per niente bene, poi ti racconterò”. Non c’era stata l’occasione di entrare nel merito della vicenda, di aggiungere dettagli a una storia che ormai è da tempo al capolinea. E che ora è “uscita dal buio“, per andare alla ricerca del sole, ma senza tenersi per mano.

Dal grande amore alla rottura

Stefano e Anna si sono detti addio, ma la loro storia è stata comunque importante ed è durata per quasi dieci anni. Si sono conosciuti, frequentati, innamorati, e non importava la differenza d’età, di circa 18 anni: l’amore, lo sappiamo, va ben oltre le convenzioni. Nonostante non siano legalmente sposati in Italia, la ex coppia ha voluto celebrare il loro matrimonio alle Maldive nel 2018.

Proprio nel 2019, invece, è giunta la partecipazione a Temptation Island, dove hanno mostrato il loro rapporto, ma non solo: tra gelosia e difficoltà, hanno infatti rischiato di lasciarsi proprio durante lo show. Non è successo, ma, alla fine, l’amore tra di loro si è spento comunque. S’è fatta notte, e adesso è tempo di andare avanti, e di ricercare il sole.