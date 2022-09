“Amici 22”, quando inizia: data, orario e anticipazioni

Ormai la stagione televisiva è alle porte: sono già iniziati gli show al pomeriggio, e non manca molto prima dell’inizio dei reality e dei talent, come Amici 22 di Maria De Filippi. Uno dei programmi di punta della conduttrice, oltre che di Mediaset, sta per tornare con una nuova edizione. Cosa sappiamo: la data di inizio – e delle registrazioni – l’orario e le anticipazioni che abbiamo raccolto per voi.

Amici 22, quando inizia: la data, l’orario e la prima registrazione

Amici 21 è stato vinto dal giovanissimo artista Luigi Strangis: chi sarà il prossimo alunno a tenere in alto la Coppa? Impossibile dirlo, anche perché non si conoscono i nomi degli studenti dell’edizione del 2022. Intanto, però, c’è la data ufficiale di partenza: finalmente, il 18 settembre torna Amici 2022, momento in cui si formerà la prima classe. Mediaset ha anche condiviso il video promo, mostrando i protagonisti della precedente edizione.

Maria De Filippi è pronta a tornare dopo la consueta pausa estiva. La data ufficiale di partenza è il 18 settembre alle ore 14 su Canale 5. Anche il profilo social del talent ha dato l’annuncio. La prima puntata è in diretta: secondo Amici News, infatti, le registrazioni iniziano il 14 settembre. Ovviamente c’è molta curiosità e attesa per le novità dell’edizione, oltre che per le sorprese che potrebbe riservare.

Le anticipazioni su Amici 22

Per sapere chi sono gli studenti di Amici 22, dobbiamo attendere ovviamente la prima puntata. Tuttavia, conosciamo già i giudici, che ormai sono confermati da tempo, con alcuni ritorni piuttosto graditi. Oltre a Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, infatti, ci saranno Arisa ed Emanuel Lo. Diremo dunque addio ai due volti “storici” del talent: Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Un ricambio necessario? Vedremo come funzionerà il banco dei giudici di quest’anno, ma non nutriamo mai alcun dubbio sulle scelte di Maria De Filippi. Qual è la nostra principale speranza a riguardo? Che le dinamiche tra prof non influenzino eccessivamente il talent – come sempre – ponendo in secondo piano gli alunni e il loro talento.

Il possibile ritorno di Mattia Zenzola: le indiscrezioni sui nomi

C’è un’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore, che vedrebbe il ritorno di Mattia Zenzola tra gli allievi. Ovviamente non c’è nulla di certo per il momento, ed è ancora presto per dirlo. Durante l’edizione di Amici 21, Zenzola si è ritrovato costretto ad abbandonare a causa di un infortunio. Un episodio che era dispiaciuto a tutti, fan del talent show, giudici e Maria De Filippi. Sarebbe un bel “ritorno”, dal momento in cui potrebbe finalmente affrontare l’esperienza con serenità.

Dopo LDA – al secolo Luca D’Alessio, figlio del cantante Gigi – potrebbe esserci ancora una volta un “figlio d’arte” tra gli alunni. In effetti, un altro nome ventilato in queste ultime settimane è quello di Giovanni Antonacci, classe 2001, e figlio di Biagio Antonacci. Sarebbe una bella sorpresa: continuerebbe di certo l’impronta dell’edizione precedente. Se l’indiscrezione si rivelasse vera, anche il giovane Antonacci, come LDA, dovrà affrontare la sfida più grande di tutte: discostarsi dal suo cognome. Per le conferme non manca poi molto: il 18 settembre è vicino.