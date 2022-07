LDA, da “Amici” a “Sanremo”: la sua risposta. Il cognome non è più un peso

Fonte: IPA LDA al Giffoni Film Festival

LDA è stato uno degli alunni più amati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, ma Luca ha dovuto fare sempre i conti con il cognome che porta, D’Alessio, che non gli è stato certo d’aiuto. Ora il giovane, ospite del Giffoni Film Festival, sogna Sanremo e dice che essere il figlio di Gigi non è più un peso per la sua carriera.

LDA al Giffoni Film Festival: “Non mi sento più un figlio di”

Lo abbiamo conosciuto tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, quella di Amici di Maria De Filippi, dove Luca, in arte LDA, ha dovuto fare i conti con i pregiudizi per essere figlio d’arte: suo padre infatti è Gigi D’Alessio.

“Ora penso di essermi tolto il titolo di ‘figlio di’” ha spiegato LDA ospite al Giffoni Film Festival. “Tutti quelli che adesso mi riconoscono per strada e magari mi chiedono una foto o mi fanno dei complimenti si dimenticano completamente che sono il figlio di…”

Se ora, diventando più popolare, il cantante sembra aver superato questo scoglio, dentro la scuola di Amici sono stati in tanti ad attaccarlo e penalizzarlo per questo. “Ad oggi non è più un peso, prima lo era, oggi non più”

LDA con le sue canzoni sta conquistando un pubblico di giovanissimi, grazie alla popolarità data dal talent. Luca D’Alessio ha anche accettato di duettare con papà Gigi sul palco di Rai 1, durante il maxi concerto per i trent’anni di carriera del cantante napoletano.

LDA sogna Sanremo 2023

Tra i tanti progetti per il futuro, LDA ha un sogno nel cassetto, quello di salire sul palco dell’Ariston. “Sto lavorando tantissimo al nuovo disco. In merito al Festival di Sanremo posso dirvi che sarebbe un sogno” ha raccontato Luca a SuperGuidaTv. L’artista non sa come il suo nome sia diventato, nelle ultime settimane, uno dei più gettonati per la kermesse canora: “Non saprei come sia nata questa cosa, non c’è ancora nulla di concreto in merito. È un palco troppo importante. Ora principalmente sto lavorando alle date del tour”.

Insomma, LDA non si sbilancia, ha appena debuttato e certamente vuole fare altre esperienze prima di salire sul palco più popolare della musica italiana. Mentre si prepara ai prossimi concerti, non si dimentica di Maria De Filippi, artefice del suo successo: “Maria è una donna tanto impegnata. C’è una stima reciproca incredibile. Colgo l’occasione per salutarla. La ringrazio per tutto quello che ha fatto per me e per tutti i ragazzi della scuola di Amici. Maria è una donna incredibile”.

E la tv? Per ora LDA non ci pensa, ma non la esclude nel futuro, quando sarà riuscito ad affermarsi completamente nella musica.

Chi è Luca D’Alessio, in arte LDA

LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio. Classe 2003, Luca è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato. Nato e cresciuto a Napoli, ha sempre sognato di seguire i passi di suo padre nel mondo della musica, e dopo il debutto nel 2017 con il brano Resta, nel 2021 è arrivato il successo all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi.