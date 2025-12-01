Sanremo dei figli d’arte: i cognomi famosi che canteranno all’Ariston

IPA Sanremo 2026 tutti i figli d'arte

Dopo che Carlo Conti ha annunciato i big del prossimo Sanremo, targato 2026, si sono scatenati i commenti tra un “Ma Tizio chi è?” e un “Ma che davvero hanno lasciato fuori Caio?” (per tacere delle maledizione Jalisse..). Quello che spicca sicuro, accanto a duetti che non ti aspetti – Fedez&Masini– , grandi ritorni – Patty Pravo– e debutti assoluti all’Ariston – Tommaso Paradiso – è la grande presenza di figli d’arte. Magari non per tutti di immediato riconoscimento, visto che molti hanno volutamente scelto nomi d’arte che non lasciassero trapelare la parentela, ma che ormai tutti, complici i talent da cui sono usciti, riconoscono perfettamente. Figli di star e figli dei talent, praticamente.

Stiamo parlando di tre nomi famosi super famosi: Leo Gassmann, figlio di Alessandro, uscito da X Factor 2018 , Luca d’Alessio, quinto posto nel canto alla 21esima edizione di Amici (2021-2022) e Tredici Pietro, pseudonimo di Pietro Morandi, ultimogenito del grande Gianni, e anche lui ex concorrente di Amici.

Leo Gassmann, classe 1998, figlio di Alessandro e Sabrina Knaflitz, una vita dedicata alla musica, tra Conservatorio e lezioni di canto, è un veterano del Festival, avendo partecipato già due volte: nel 2019 accedendo come vincitore della categoria Giovani con Va bene così e nel 2023, classificatosi 18esimo con Terzo cuore.

Lda, al secolo Luca d’Alessio, nato nel 2003 da Gigi D’Alessio e dalla sua ex moglie Carmela Barbato, quinto posto alla 21esima edizione Amici, ha già partecipato al Festival di Sanremo nel 2023, classificandosi 15esimo con il brano Se poi domani.

L’unico esordiente a Sanremo, sebbene pure lui uscito dal talent di Maria De Filippi, e Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi classe 1997, figlio di Gianni Morandi e della sua seconda moglie Anna Dan, fratellastro di Marianna e Marco. Neofita del Festival ma non nella musica, visto che il suo primo Ep è uscito nel 2018 e ha già all’attivo tre album.