Amici verso il serale, pagelle: il format annoia (3), Enrico Nigiotti saggio (8), Lda adorabile (8)

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Ufficio Stampa Fascino Lda e Aka 7even

Sabato 21 marzo inizierà il Serale della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi. I 17 allievi che si sono guadagnati la tanto agognata maglietta sono scalpitanti e la puntata speciale Amici, verso il serale è dedicata proprio alle loro emozioni. Si ripercorre la loro avventura, rivivendo i momenti più intensi degli ultimi mesi. Al loro fianco non c’è Maria, ma alcuni degli ex allievi di maggior successo: da Nicolò Filippucci a Enrico Nigiotti, fino ai sanremesi Lda, Aka 7even e Mara Sattei. Grandi emozioni sì, eppure il format non convince e si fa sentire la mancanza della padrona di casa.

Enrico Nigiotti come un papà. Voto: 8

Enrico Nigiotti è il più adulto tra gli ospiti di Amici verso il serale. Il cantautore toscano ha partecipato alla scuola televisiva nel 2009, era la nona edizione, “era in bianco e nero” scherza lui. Da allora, una carriera che si è dipanata tra alti e bassi, ma che finalmente regala vera soddisfazione all’ex ragazzaccio che ha messo la testa a posto ed è diventato un padre affettuoso e attento. Questo ruolo sceglie di ricoprirlo anche tornando nella studio di Amici.

“Vi auguro tanta musica. – si rivolge ai ragazzi – Ricordatevi sempre che la musica è l’unica cosa che nessuno vi può togliere. Credete in quello che fate e fatelo come volete, non esiste un modo giusto. Tutti vi dicono cosa è sbagliato, ma solo voi sapete cosa è giusto per voi”. Quanta saggezza, si merita un bel voto.

Lda il più simpatico. Voto: 8

I figli di dimostrano ogni giorno di più di meritarsi il posto dove stanno, seppur ci siano arrivati per una strada privilegiata. Lda fu ad Amici nel 2021. Non avrà per il momento la cultura musicale del padre, né il suo successo, ma già lo batte in simpatia. E ancor di più in umiltà. “Prima di Amici ero veramente un disperato. – racconta divertito – Una volta vado in un locale di Napoli, c’erano 500 persone, inizio a cantare e ne restano 3”.

La gavetta gli ha fatto sviluppare una grande ironia, e anche un pizzico di saggezza: “Da allora mi godo il pubblico che ho, perché non è scontato avere qualcuno che ti ascolta”. Un gran bel consiglio ai giovanissimi allievi di Amici, che fa meritare a Lda un bell’8.

Mara Sattei, Nicolò Filippucci e Aka 7even dimenticabili. Voto: 5

Ospiti di questa puntata speciale altri ex allievi noti: Mara Sattei (classe 2013), Nicolò Filippucci (edizione 2024) e Aka 7even (2020). Cantano, rispondono alle domande dei ragazzi, presentano i prossimi progetti ma nulla di rilevante. La loro presenza scorre veloce sullo schermo senza lasciare traccia. Tutti rimandati.

Il format è ridondante. Voto: 3

Chi ha seguito il percorso dei ragazzi di Amici 25 conosce già la loro storia, chi non lo ha fatto non ne è interessato. A che pro dunque propinarci quasi 2 ore intere di clip che mostrano momenti già visti? Bella l’emozione dei 17 ragazzi che non vedono l’ora di realizzare il proprio sogno, ma a livello televisivo il risultato si risolve in un’unica parola: noia. E poi come si fa a fare Amici senza Maria De Filippi…