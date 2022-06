Gigi D’Alessio: “Orgoglioso di te”. LDA si commuove, da oggi non è più “figlio di”

Fonte: Ansa Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio festeggia i 30 anni della sua carriera con uno show incredibile, in diretta da un’affollatissima Piazza del Plebiscito a Napoli: tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, tra canzoni emozionanti e divertimento a non finire. Ma il momento più toccante è stato senza dubbio lo strepitoso duetto con LDA, che ha scaldato il cuore del pubblico. E Mara Venier li ha raggiunti per una sorpresa bellissima.

Gigi D’Alessio, il duetto con LDA

Lo show di Gigi D’Alessio non poteva che accogliere anche suo figlio Luca, un giovane talento che si è fatto notare nell’ultima edizione di Amici. Per lui non è stato facile superare le tante polemiche che hanno accompagnato il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi: additato come “figlio di”, ha dovuto affrontare pregiudizi e critiche, sempre a testa alta. Ma oggi qualcosa è cambiato, ed è merito (anche) di suo padre. Sul palco di Napoli, davanti ad un pubblico in fermento, Gigi ha accompagnato LDA in un duetto emozionante, sulle note del toccante brano intitolato Quello che fa male.

E al termine di un’esibizione che ci ha commosso quasi fino alle lacrime, è stato il cantautore partenopeo a prendere la parola, per pronunciare una dichiarazione d’amore che ha sorpreso tutti: “Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare ad un figlio. Sono orgoglioso di te. Quando sei entrato ad Amici hai detto che non volevi che tutti ti dicessero: ‘Ah, ma tu sei il figlio di Gigi’. Adesso con tanto orgoglio sono io che vado in giro a dire che sono il papà di LDA”.

Ci ha messo un po’ di tempo, ma finalmente Luca si è liberato di quella fastidiosa etichetta, che forse oggi ricorda con un pizzico di nostalgia: “In realtà mi sono reso conto di quanto sono stato stupido” – ha rivelato il giovane artista – “Perché quando esiste un padre come te… quasi quasi vorrei essere tutta la vita il ‘figlio di’”. Ma le sorprese non sono certo finite. Gigi D’Alessio ha infatti accolto sul palco Mara Venier, che con la sua ironia ci ha regalato un siparietto dolcissimo.

“Non t’ho visto crescere, ma ti ho visto nascere. Quando sei nato, papà tanto per cambiare era in tournée in Australia, era lontano da te. Allora sono venuta io in ospedale, eri bellissimo e lo sei ancora adesso. E sei anche molto bravo” – ha rivelato zia Mara, stringendo a sé LDA.

Gigi D’Alessio, tante emozioni nel suo show

L’intera serata dedicata a Gigi D’Alessio è stata un turbinio di emozioni, grazie anche ai numerosi ospiti che sono intervenuti. Come Eros Ramazzotti, che ha aperto questo evento eccezionale intonando alcune delle sue canzoni più belle: prima di lasciare il palco, l’artista ha voluto anche rendere omaggio alla piccola Elena, la bimba uccisa qualche giorno fa dalla sua mamma, mandando un bacio ad un cielo stellato davvero strepitoso.

Da Alessandra Amoroso ad Achille Lauro, da Amadeus a Vanessa Incontrada: tutti i grandi artisti che sono intervenuti hanno contribuito ad allietare questa serata eccezionale, regalandoci un appuntamento estivo che ha saputo intrattenerci con buona musica e tanto divertimento.