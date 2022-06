Vanessa Incontrada: “Avevo voglia di te”. Il suo sorriso è la miglior risposta alle polemiche

Fonte: IPA Vanessa Incontrada

Un selfie improvvisato, scattato durante una splendida giornata di mare, è tutto ciò di cui Vanessa Incontrada ha bisogno per mettere a tacere le critiche che l’hanno travolta negli ultimi giorni. Il suo sorriso splendido continua ad essere, ancora una volta, la risposta perfetta (una vera e propria frecciatina molto elegante) alle polemiche degli hater.

Vanessa Incontrada, il selfie al mare

“Avevo voglia di te… mare” – scrive Vanessa Incontrada su Instagram, a didascalia di una foto strepitosa: grandi occhiali da sole, costume nero e sorriso da favola. Concedendosi un momento di relax dai suoi mille impegni – tra cui le riprese di Fosca Innocenti 2, iniziate qualche settimana fa -, la bella attrice non ha perso tempo ed è volata in spiaggia, per un po’ di tintarella e qualche bagno rinfrescante. D’altra parte, gli ultimi giorni sono stati per lei emotivamente molto difficili.

Dapprima ha vissuto una brutta disavventura, vendendo due dei suoi amati cagnoloni scomparire nel nulla dalla sua abitazione a Follonica, dove vive con la famiglia. Per fortuna, grazie anche al suo appello social, la Incontrada ha potuto ben presto riabbracciare Tokyo e Zelig, i due splendidi Golden Retriever protagonisti di una bellissima foto che ora campeggia sul suo profilo Instagram.

Lasciatasi alle spalle il grande spavento, Vanessa si è trovata a dover fare i conti con una valanga di polemiche che ha visto protagonista una sua foto comparsa sulle copertine di una rivista di gossip. Foto che ha immediatamente tirato in ballo (ancora una volta) il bodyshaming, con cui l’attrice ha già dovuto combattere in passato. Quello scatto paparazzato che non le rende minimamente giustizia – e non la rappresenta affatto – avrebbe potuto scatenare una sua risposta piccata. Ma la Incontrada ha fatto molto di più.

Vanessa Incontrada, la risposta alle polemiche

Nessuna accusa, nessun dito puntato: solo un sorriso smagliante, e qualche istantanea della sua vita quotidiana che Vanessa Incontrada ha deciso di mostrare sui social, a riprova di una serenità che finalmente si è fatta largo nel suo animo, al di là di tutte quelle che possono essere le polemiche sul suo conto. Dopo aver lottato contro le aspettative di un mondo – quello dello spettacolo – che sa essere davvero molto crudele, la splendida attrice ha ritrovato un equilibrio che l’ha portata ad essere nuovamente felice.

E non basta certo una foto di pessimo gusto ad abbatterla. Sempre sorridente e radiosa, sui social la Incontrada continua a regalarci la sua spontaneità e la sua simpatia travolgente, oscurando immediatamente qualsiasi critica che, inevitabilmente, ogni tanto gli hater tornano a tirar fuori dal cilindro. Anzi, tra le sue storie di Instagram ha voluto andare oltre: “Sei forte, sei donna!” – ha scritto, lanciando un messaggio bellissimo che ci incoraggia ad apprezzare noi stesse senza alcuna riserva.

È così, con un’eleganza innata che da sempre la contraddistingue, che Vanessa Incontrada mette a tacere ancora una volta le critiche. D’altronde, perché rovinarsi inutilmente queste splendide giornate che anticipano l’estate? Tra un ciak e l’altro, l’attrice si gode la ritrovata serenità con il suo compagno Rossano Laurini, nell’abbraccio della sua bellissima famiglia (cani compresi, naturalmente).