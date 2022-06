Vanessa Incontrada, fine di un incubo: “Ora respiro”

Vanessa Incontrada ha vissuto ore di grande spavento, dopo l’improvvisa scomparsa dei suoi due adorati cani che, allontanatisi da casa, avevano fatto perdere le loro tracce. E l’attrice, preoccupatissima per la loro incolumità, aveva lanciato un accorato appello sui social. Ora arriva la lieta novella, ancora una volta attraverso Instagram: i “fuggitivi” sono stati ritrovati e sono subito tornati tra le braccia della loro famiglia.

Vanessa Incontrada, la brutta avventura

Quando un animale domestico arriva a casa, entra subito a far parte della nostra famiglia e si ritaglia un suo piccolo spazio nel nostro cuore. Vanessa Incontrada lo sa bene: innamoratissima dei suoi due splendidi Golden Retriever di nome Zelig e Tokyo – così come anche della barboncina Gina -, si è presa un enorme spavento quando non li ha più trovati. Ed è per questo che, con le lacrime agli occhi, ha deciso di sfruttare il suo grande seguito sui social per diramare un appello, nella speranza di riabbracciare presto i suoi bellissimi cagnoloni.

“Ho perso i miei cani e non riusciamo più a trovarli, se qualcuno li vede mi chiami” – aveva chiesto tra le sue storie di Instagram, spiegando poi che entrambi erano provvisti di collare e medaglietta con il loro nome e i dati necessari per riportarli al legittimo proprietario. Di certo, per alcune ore la Incontrada è rimasta con un grande peso sul cuore. Zelig e Tokyo, scomparsi dalla casa di Follonica in cui l’attrice vive con la sua famiglia, potevano essere stati rapiti o – peggio ancora – investiti, rimanendone uccisi o gravemente feriti.

Ma la buona sorte, a quanto pare, li ha protetti: nel giro di poco tempo, l’appello social ha funzionato e Vanessa Incontrada ha riabbracciato i suoi due amici a quattro zampe. “Dopo ore, finalmente sono stati ritrovati. Questo messaggio è per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a cercarli” – ha spiegato l’attrice con grande commozione, in un breve video su Instagram – “Li ho ritrovati molto stanchi e un po’ provati perché erano stati a più di 5 km di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato. Grazie di cuore, ora respiro”.

Vanessa Incontrada, l’amore per i cani

L’avventura che poteva concludersi in maniera drammatica ha avuto per fortuna un lieto fine. Ora la famiglia di Vanessa Incontrada è tornata di nuovo al completo: l’attrice è da sempre una grande amante degli animali, e i suoi cani sono a tutti gli effetti un pezzo di cuore. La prima ad aver fatto breccia nel suo animo è stata Gina, un Barboncino Toy tutta riccioli da cui la Incontrada non si separa mai. Tantissime sono le foto social che le dedica, spendendo per lei splendide parole d’amore: “La porto con me ovunque, è dolcissima e si fa coccolare da tutti” – aveva rivelato.

Un paio d’anni fa, la famiglia si è allargata: Vanessa è diventata “mamma” di due deliziosi Golden Retriever, uno di un bellissimo color miele (Zelig) e l’altro più scuro, color caffelatte (Tokyo). A quanto pare, Gina ha accolto senza problemi le due new entry in casa, e da quel giorno ha avuto inizio una felice convivenza. Per la Incontrada, ora, c’è un motivo in più per non rimanere troppo tempo lontana da casa: oltre alla nostalgia di suo marito Rossano Laurini e del figlio Isal, c’è anche quella per i suoi amori pelosi.