Vanessa Incontrada, gli indizi che confermerebbero la crisi con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Per Vanessa Incontrada, forse, non è un momento roseo dal punto di vista privato: stando ad alcuni indizi, infatti, la conduttrice e attrice potrebbe essere in crisi con il compagno Rossano Laurini, al quale è legata da ben tredici anni e con il quale condivide un figlio, Isal Laurini. Alcune voci erano già dietro l’angolo, ma alcuni dettagli non sono sfuggiti agli occhi dei più attenti e sembrerebbero proprio confermare l’arrivo al capolinea per la coppia.

Vanessa Incontrada, la possibile crisi con Rossano Laurini

A confermare le voci sulla presunta crisi tra Vanessa Incontrada e il suo storico compagno Rossano Laurini, sembrerebbe proprio essere stato il diretto interessato attraverso il suo profilo Instagram. Niente di certo e sicuramente non si tratta di una conferma diretta, ma ciò che l’imprenditore ha pubblicato non è passato di certo inosservato.

Mentre la conduttrice è a casa in compagnia della sua cagnolina, infatti, Rossano Laurini ha immortalato alcuni momenti a Le Maldive insieme ai suoi due figli, Isal e Diletta, quest’ultima nata da una precedente relazione dell’imprenditore, senza menzionare la compagna. Le voci erano già arrivate dal magazine Diva e Donna, secondo il quale la coppia sarebbe giunta al termine della relazione dopo un periodo abbastanza lungo di crisi, che corrisponde al periodo del lockdown per via del Covid. Stando sempre a quanto riportato dal settimanale, la coppia avrebbe cercato in questi due anni di recuperare il rapporto, ma forse non è andata come avrebbe sperato.

A confermare questa teoria, sicuramente c’è anche il fatto che i due non appaiono insieme sui social da molto tempo, esattamente dalla fine del 2019, e queste ultime foto di Rossano Laurini potrebbero confermare il tutto. Ma non solo, perché qualcuno fa notare anche che la conduttrice ogni tanto si lascia andare a messaggi su Instagram che potrebbero sembrare un po’ una sorta di tiro con l’arco: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”, aveva pubblicato Vanessa Incontrada. Stando alle attuali voci, è lecito pensare che certe parole possano essere riferite proprio a lui, Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, quasi 15 anni d’amore

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti ormai quasi 15 anni fa, e la loro storia aveva creato un po’ di scalpore per via del fatto che l’uomo, ai tempi, fosse sposato con un’amica della conduttrice, Chiara Palmieri, con la quale lui aveva avuto la sua primogenita Diletta.

I due, però, hanno dato dimostrazione negli anni dell’amore che li aveva travolti: nel 2008 è nato Isal e hanno continuato ad amarsi sempre un po’ lontani dai riflettori, per scelta personale, anche se la Incontrada ci aveva tenuto poi, qualche anno dopo, a spiegare che l’amore è imprevedibile e non può essere rubato, succede e basta, dopo le accuse di aver “rubato” il marito a una sua amica. Adesso sembra proprio che la relazione tra Vanessa e Rossano sia giunta al termine, ma dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale e, forse, potrebbe non arrivare mai stando alla discrezione che li ha accomunati per tutti questi lunghi anni.