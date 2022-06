Mara Venier e Vanessa Incontrada: un regalo speciale per l’amico Gigi D’Alessio

Fonte: Getty Images Vanessa Incontrada: marito, figlio, look, serie tv e show

Non potevano passare inosservati i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. E infatti per l’occasione sono tanti gli amici che hanno deciso di rendergli omaggio, stringendosi attorno al cantante napoletano proprio a casa sua.

Tra questi anche Vanessa Incontrada e Mara Venier, da sempre molto legate a D’Alessio, con cui hanno anche avuto modo di lavorare insieme ad alcuni programmi. Le due presentatrici saranno infatti tra le protagoniste dello show che celebrerà la terza decade di successi del cantante, un concerto (anzi due) che si è voluto regalare per festeggiare nella sua città il suo lungo percorso artistico.

Gigi D’Alessio, quando e dove vedere il concerto-evento

Il cantante si esibirà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, venerdì 17 e sabato 18 giugno, di fronte a migliaia di persone pronte a intonare con lui i suoi più grandi successi e ad accogliere anche i numerosi altri artisti che parteciperanno.

“L’alternativa era lo stadio – spiega Gigi – Volevo tenere un grande concerto a Napoli, perché sono nato qui ed ‘esisto’ da 30 anni. Per farlo lavoro da settembre, ho parlato in prima persona con il sindaco, il Comune, il Prefetto… Spero di rilassarmi sul palco, perché abbiamo dovuto superare tanti problemi d’organizzazione. Per dare valore a tutte le bellezze che abbiamo, canterò un brano anche dal San Carlo: scenderò dal palco per andare lì di fronte, troverò l’orchestra e canterò insieme alla piazza ‘Non dirgli mai’, quello del mio primo Sanremo che mi ha lanciato nel 2000″.

Il concerto del 17 giugno sarà anche trasmesso in diretta in prima serata su Rai Uno e Radio 2, per consentire anche ai fan lontani da Napoli di partecipare alla grande festa, che avrà anche un risvolto sociale: durante la diretta del concerto evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.

Uno come te – Trent’anni insieme: gli ospiti di Gigi D’Alessio

Come già detto, saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco con il cantante napoletano. Oltre all’orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino e alle già nominate Vanessa Incontrada e Mara Venier, ci saranno anche Alessandra Amoroso, Fiorello, Amadeus, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Clementino (suo collega di giuria a The Voice Senior), Alessandro Siani e tanti altri.

“Il primo che ho chiamato è Rosario Fiorello e mi ha detto subito sì”, racconta l’artista, “Lo stesso per Amadeus, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani. È bastata una telefonata o qualche sms. Poi ci sono la Siae che mi vuole dare un premio e Il Mattino che regalerà un libro. Faremo degli omaggi ai grandi napoletani: Mario Merola che ha dato il la alla mia carriera, ci sarà anche suo figlio; poi Maradona, Totò, Lucio Dalla ‘un napoletano non nato a Napoli’, Pino Daniele…”.

Con Gigi D’Alessio si esibirà anche LDA, suo figlio ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

“Sto facendo una cosa troppo grande, non so poi cosa potrò fare ancora per migliorare me stesso”, ha confessato emozionato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Comunque l’auspicio è che sia una festa per ripartire, ci vedranno in tutto il mondo”. Durante le serate, con delle “cartoline”, verranno anche promossi cinque luoghi simbolo della Campania, come Procida capitale della cultura 2022, Paestum, Ravello e la Reggia di Caserta. La prima serata, quella in diretta tv, sarà anche oggetto di un docu-film.