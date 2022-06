The Voice Senior, Al Bano e Jasmine pronti a tornare: chi lascia

Fonte: IPA Al Bano, Jasmine Carrisi cambia look ed è bellissima

Mentre una stagione televisiva è appena finita, un’altra è già in lavorazione. Con un’estate di repliche già avviata, in Rai è il momento di concentrarsi sul prossimo autunno e sui palinsesti del 2023.

Così, dopo l’annuncio del regolamento della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in notevole anticipo rispetto al solito, iniziano ora a girare voci su alcuni dei programmi di punta del servizio pubblico.

Tra questi The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici che ha ottenuto un notevole riscontro in fatto di ascolti e che sarebbe pronto a tornare per il terzo anno, con alcune novità.

Al Bano e Jasmine, l’indiscrezione sul ritorno come coach

Stando a quanto si legge su NuovoTv, Al Bano e Jasmine Carrisi sarebbero stati ricontattati per tornare a sedere su quelle che erano state le loro poltrone già nella prima edizione di The Voice Senior. Padre e figlia, infatti, erano tra i coach nel 2020, ma non erano stati riconfermati nella seconda edizione: al loro posto Orietta Berti, reduce dal successo ottenuto con i suoi abiti scintillanti a Sanremo e con la successiva hit estiva Mille, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro.

Gli autori del talent avrebbero contattato Al Bano e la figlia Jasmine per convincerli a tornare nel ruolo di coach. Un corteggiamento che, secondo i bene informati, avrebbe fatto piacere soprattutto alla Carrisi, convinta di voler tentare una carriera nel mondo della musica e di poter quindi sfruttare il programma come trampolino di lancio insieme al padre. Un obiettivo per il quale avrebbe messo da parte anche proposte importanti come quelle ricevute da Mediaset per partecipare al Grande Fratello Vip e all’Isola dei Famosi.

The Voice Senior, uno dei giugici lascia: di chi si tratta

Per un Al Bano e Jasmine che tornano, c’è un altro coach che se ne va. Chi lascierà il posto sulla poltrona per far spazio alla coppia padre-figlia? Pare sarà proprio Orietta Berti. La cantante, infatti, sembrerebbe decisa a non rinnovare il suo contratto per via di altri impegni.

In fondo, Orietta ormai è lanciatissima su ogni fronte, tra collaborazioni musicali che l’hanno resa idolo anche dei giovanissimi, partecipazioni televisive come quella fissa a Che Tempo Che Fa con l’amico Fabio Fazio e viaggi on the road come quello fatto con Mara Maionchi e Sandra Milo per Quelle Brave Ragazze, nuovo format di Sky.

The Voice Senior 3, chi saranno i coach

Al di là dello scambio tra Orietta Berti e la coppia Al Bano e Jasmine Carrisi, tutto dovrebbe rimanere invariato per la terza edizione di The Voice Senior. Al timone vedremo sempre Antonella Clerici, pronta a dare il suo tocco magico e di brio al talent. Tra i coach sarebbero stati confermati tutti gli altri e quindi dovremmo vedere ancora sulle loro poltrone Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino.

Il format si è dimostrato un grande successo della Rai, più della sua versione “young”, forse ritenuta qualcosa di già visto. La prima edizione di The Voice Senior ha infatti sorpreso chiudendo con uno share medio del 19% e quasi 4,1 milioni di telespettatori a puntata. Lievemente più bassi gli ascolti della seconda stagione, che ha avuto una media di 3,9 milioni di spettatori. Vedremo cosa ci riserverà per il fututo. Per saperlo dovremo aspettare il prossimo autunno.