Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano al “GF Vip”, ma a una (particolare) condizione

Jasmine Carrisi verso il Grande Fratello Vip. Da tempo la figlia 22enne di Al Bano e Loredana Lecciso è molto corteggiata dalla televisione. Diverse ospitate e interviste sul piccolo schermo e poi nel 2020 la partecipazione a The Voice Senior in qualità di coach con il suo celebre papà. Qualche tempo fa la ragazza è stata contattata da Alfonso Signorini per prendere parte al GF Vip. Il conduttore sognava di vedere nel bunker di Cinecittà il leone di Cellino San Marco e la sua quintogenita, ma per il momento il progetto è sfumato, anzi rinviato. Se Al Bano ha rifilato un no categorico, diversa è stata la posizione di Jasmine, che ha deciso di porre una condizione importante.

Jasmine Carrisi concorrente del Grande Fratello Vip?

“GF Vip? Posso dire che l’invito è arrivato proprio dal conduttore. Ha chiesto di farlo a me e mia figlia. Personalmente ho rifiutato perché non lo vedo un programma adatto a me. Se lei ha detto di non non è certo stato perché influenzata da me o da sua madre Loredana. Ha scelto da sola di non andare”, ha raccontato Al Bano Carrisi.

L’80enne ha preferito declinare l’invito di Alfonso Signorini ma in realtà nella sua lunga carriera musicale e televisiva non mancano di certo i reality show e altri format in cui si è messo alla prova come concorrente. Nel 2005, ad esempio, la discussa partecipazione a L’Isola dei Famosi mentre negli ultimi anni Carrisi è stato protagonista a Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Jasmine Carrisi ha spiegato che prima o poi potrebbe davvero entrare nella Casa più spiata d’Italia, quella appunto del Grande Fratello Vip. Un ingresso che potrebbe avvenire già da settembre, durante l’ottava edizione del format, o forse tra qualche anno.

La figlia di Loredana Lecciso è stata piuttosto chiara: “Se è un’esperienza che mi incuriosisce oppure no? Sì, ma vi prenderò parte quando avrò una carriera consolidata, come ha fatto papà con i reality. Oggi comunque la mia priorità resta la musica. Accanto a me ho anche mia madre. Mi dà consigli sia per la carriera musicale sia per quella televisiva, è quasi come se fosse la mia manager. Chi meglio di lei può darmi le indicazioni più giuste per questo settore?!”.

Molto probabilmente per lo stesso motivo Jasmine Carrisi ha scelto di non prendere parte alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” guidata da Ilary Blasi: l’ex moglie di Francesco Totti era pronta ad averla in Honduras insieme alla madre Loredana Lecciso. Le due hanno però rifiutato l’offerta: Jasmine per concentrarsi sulla musica, Loredana per non trascurare la famiglia. Nell’ultimo periodo, infatti, la Lecciso si sta dedicando molto ai suoi affetti, tanto da mettere da parte la sua carriera televisiva.

Jasmine Carrisi a Beautiful, il debutto da attrice

In attesa di ammirarla al “GF Vip”, Jasmine Carrisi si sta dando da fare anche come attrice. È stata scelta come guest star – insieme a Ginevra Lamborghini, la sorella maggiore della più nota Elettra – delle puntate romane della soap opera “Beautiful”. Top secret il ruolo di Jasmine, più che mai orgogliosa di questa nuova ed incredibile opportunità. Per l’erede di Al Bano si tratta del suo debutto davanti alla macchina da presa.