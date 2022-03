“Ti seguo da spettatore silenzioso”: papà Gigi D’Alessio scrive a LDA. E pubblica una foto dolcissima

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

Una dichiarazione d’amore quella che ha pubblicato il cantante Gigi D’Alessio e dedicata al figlio Luca, uno dei concorrenti di Amici 21, lo show di Maria De Filippi. Su Instagram, il cantante napoletano ha dedicato parole dolcissime e affiatate al figlio che, come il padre, ha scelto la strada della musica e del canto e che ha debuttato con il nome d’arte LDA.

Gigi D’Alessio e l’amorevole dedica su Instagram a LDA

Luca D’Alessio è giovanissimo: ha 18 anni e ad Amici si è presentato col suo nome d’arte, LDA, molto probabilmente per scrollarsi di dosso un cognome celebre, cercando di creare la propria identità che lo differenziasse dal percorso artistico del papà Gigi. Un papà che però è estremamente legato al figlio, tanto da avergli dedicato un post dolcissimo su Instagram.

Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene.

Luca, infatti, è il terzogenito del cantautore napoletano, papà anche di Claudio e Ilaria, che come Luca sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato. Gigi D’Alessio ha anche un quarto figlio, Andrea, frutto della sua relazione con Anna Tatangelo. Luca e Gigi hanno un rapporto molto speciale, tanto che proprio il cantautore lo ha voluto come collaboratore per la realizzazione dell’album “Buongiorno”.

LDA e la sua partecipazione ad Amici 21

Un augurio speciale, quello che arriva da parte di Gigi D’Alessio che supporta e sostiene il figlio Luca che è ora al Serale di Amici nella squadra di Rudy Zerbi. Proprio qualche giorno fa, proprio Gigi D’Alessio è intervenuto per prendere le difese di Rudy Zerbi, dopo il richiamo che il professore aveva fatto a LDA e Calma. I due alunni, infatti, a cui era stata assegnata Paranza di Daniele Silvestri, non erano soddisfatti della scelta del brano e per questo avevano creato della polemica, rifiutandosi di cantarlo. Zerbi aveva quindi deciso poi di richiamare il comportamento dei propri alunni, giudicandoli supponenti e aveva trovato anche il supporto di Gigi D’Alessio che aveva commentato così sul profilo ufficiale di Amici.

Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto! Un anno di Amici non basta.

Insomma, se è vero che papà Gigi fa il tifo per il figlio LDA, lo fa mantenendo neutralità e oggettività rispetto al percorso del figlio ad Amici 21. Proprio Luca D’Alessio, che è entrato nella scuola con il timore di essere considerato “il figlio di”, aveva commentato durante alcune interviste la distanza che c’è dal punto di vista artistico tra padre e figlio, dal momento che i due hanno stili completamente diversi. Luca, inoltre, nonostante la sua giovane età, ha già vinto un disco di platino con l’inedito Quello che fa male.