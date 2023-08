“Amici”, scelti i nuovi Professori: chi prende il posto di Arisa

Maria De Filippi sceglie i Prof di Amici. Pochissimi i cambiamenti per la prossima edizione, confermatissima nella programmazione della nuova annata Mediaset: la conduttrice ha infatti voluto puntare sui volti amati dal pubblico e, nonostante l’addio di Arisa, ha deciso di riprendere una delle docenti più amate degli ultimi anni. Secondo Dagospia, sarebbe infatti praticamente certo il ritorno di Anna Pettinelli, speaker radiofonica di grandissima esperienza e perfetta per il ruolo di Prof, al fianco ancora di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini.

Amici 23, chi sono i nuovi Professori

Le indiscrezioni emerse in queste settimane appena precedenti alla messa in onda del programma completano il banco dei Professori che mancava di alcune figure. Certa la conferma dei Prof di danza, con la veterana Alessandra Celentano al fianco di Emanuel Lo e di Raimondo Todaro, la cui uscita era stata data come certa, mentre i docenti di canto sarebbero Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Si torna agli antichi fasti e già l’accoppiata Zerbi-Pettinelli promette scintille. Difficilmente sono stati d’accordo sulle scelte, specialmente sul grado di talento degli allievi che hanno guidato fino alla finale. Entrambi hanno le idee molto chiare e sono indirizzati verso qualcosa di molto preciso che – puntualmente – diverge e innesca la polemica. Niente di male, dato che è Lorella Cuccarini a fare da ago della bilancia.

Tre personalità molto diverse, le loro, che si mescolano perfettamente e che rappresentano una novità per il banco di canto. Anna Pettinelli è stata infatti docente ma con altri professionisti al suo fianco, come Arisa che farà invece la coach di The Voice Kids. Il mix risulta quindi inedito e promette grandi cose: la prima puntata saprà già dirci qualcosa di più su quello che vedremo durante l’anno scolastico, al via già da metà settembre com’è nella tradizione del talent show.

I dubbi su Raimondo Todaro

Doveva essere il suo ultimo anno eppure, Raimondo Todaro, sarebbe stato riconfermato nelle vesti di Professore di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi. Pare infatti che le incomprensioni con la conduttrice lo avessero indotto a lasciare il posto per dedicarsi ad altro. Escluso, comunque, il suo ritorno a Ballando con le stelle, che aveva lasciato proprio per ricoprire il ruolo di docente di ballo nella Scuola.

Raimondo Todaro è inoltre il vincitore uscente del programma, con Mattia Zenzola, e il suo addio sarebbe comunque una grande perdita per lo show al quale ha dato una spinta del tutto nuova. Sembra, comunque, che non ci sia niente da temere. Il suo nome compare al fianco di quelli del suoi colleghi di un anno fa, quindi la commissione di danza è confermata in blocco.

Sul fronte della scelta degli allievi, invece, tutto tace. A differenza degli altri anni, infatti, non ci sono state indiscrezioni. Nessun figlio di pronto a prendere un posto all’interno del programma, com’è accaduto ad esempio due anni fa con LDA (figlio di Gigi D’Alessio) e nel 2022-2023 con Angelina Mango, entrata in corsa e seconda classificata. Svanisce persino l’eterno rumor di Paolo Antonacci, figlio di Biagio e Marianna Morandi, che di fatto non è mai stato un allievo della Scuola.