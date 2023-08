“Amici”, Maria De Filippi cambia il cast della scuola: le novità tra i prof

C’è grande attesa per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo del piccolo schermo. La stagione prenderà il via il prossimo 17 settembre, con l’ormai consueto appuntamento della domenica pomeriggio. E mentre sono in corso i casting per i ragazzi che dovranno partecipare al programma, si sta parlando da qualche tempo di un cambio tra i professori: Arisa e Raimondo Todaro potrebbero essere sostituiti.

Arisa e Raimondo Todaro fuori da Amici: chi potrebbe sostituirli

Manca ancora qualche settimana all’inizio della prossima edizione di Amici, ma la macchina organizzativa del talent show di Canale 5 ha già cominciato a muoversi. Sono infatti già iniziati i casting per i prossimi allievi della scuola più famosa della tv, e nel frattempo si parla da tempo di un cambio della guardia per quanto riguarda i professori della scuola.

Se alcuni nomi sembrano intoccabili – Alessandra Celentano e Rudy Zerbi rimarranno saldi alle loro cattedre, così come Lorella Cuccarini, che ha smentito categoricamente il suo addio al programma – lo stesso non può dirsi per altri. Da tempo si vocifera infatti che Arisa e Raimondo Todaro non faranno più parte del cast di Amici, pare per motivi diversi.

Si tratta ovviamente di voci di corridoio, che con le settimane però sembrano diventare sempre più certe: Arisa dovrebbe diventare giudice di The Voice Kids (condotto come nelle precedenti edizioni da Antonella Clerici), con l’obiettivo di dedicarsi alla musica e poi provare a partecipare anche al Festival di Sanremo.

Anche Raimondo Todaro dovrebbe essere fuori dalla prossima edizione della trasmissione di Maria De Filippi: secondo indiscrezioni il ballerino avrebbe avuto una discussione con la conduttrice – mai mandata in onda – che lo avrebbe portato alla decisione di lasciare lo show.

Nel frattempo sarebbero già pronti i sostituti dei due professori: voci ritenute non troppo attendibili vorrebbero Giuseppe Giofrè al posto di Todaro, che passerebbe così dal ruolo di giurato a quello di insegnante. Ma secondo il magazine Nuovo Tv sarebbero altri i papabili nomi dei nuovi coach.

Si parla infatti di Emma Marrone, che prenderebbe il posto ricoperto da Arisa, ed Elena D’Amario, che sarebbe così promossa da ballerina professionista a maestra di danza. L’unico nome rimasto fuori è quello di Emanuel Lo: su di lui non sono trapelate indiscrezioni, ma è possibile che rimanga nella scuola.

Maria De Filippi e la giuria di Amici: cosa cambia

Resta ancora invece avvolto nel mistero il futuro della giuria di Amici: è ancora presto per esprimersi, visto che subentrerà nella fase finale del programma, ma potrebbero esserci rivoluzioni anche su questo fronte.

Maria De Filippi lo scorso anno aveva introdotto Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, cambiando totalmente la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Chissà se la conduttrice sceglierà di mischiare nuovamente le carte in tavola o puntare ancora su questo trio, che di certo non ha deluso le aspettative: bisognerà però attendere qualche mese prima di avere notizie più certe, ovvero quando ci avvicineremo alla fase del Serale.