Arisa fuori da “Amici”, il suo futuro in tv e il “tradimento” a Maria De Filippi

Fonte: IPA Arisa

Arisa lascia Amici. Di nuovo. Dopo un solo anno di permanenza al banco dei Professori (di canto, nel suo caso), l’artista di Pignola avrebbe deciso di provare nuove esperienze e lasciare il posto che stava occupando su Canale5. A riportare l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha anticipato i suoi progetti televisivi, non troppo lontani dal ruolo che già ricopriva all’interno della Scuola più famosa d’Italia. Sembra inoltre che sia pronta a tornare in Rai dopo il trionfo a Ballando con le stelle al fianco di Vito Coppola e il posto in giuria a Il Cantante Mascherato e, ancora, su Rai1.

Arisa lascia Amici

La notizia non giunge di certo nuova. Le voci su un possibile abbandono di Arisa si sono rincorse già nelle ore successive alla finale di Amici, che ha incoronato il ballerino Mattia Zenzola come vincitore assoluto. Le sue parole, comparse su Instagram, non avevano infatti lasciato spazio ai dubbi. Si trattava certamente di un addio. E così è stato. Rosalba Pippa non è di certo capace di restare ferma o di ingabbiarsi in qualcosa che non abbia gli stimoli giusti per lei: non deve sorprendere, quindi, che dopo un solo anno abbia deciso di provare a fare qualcosa di nuovo.

Il suo futuro in televisione, oltretutto, pare che sia già stato scritto. Arisa sarebbe infatti stata scelta per ricoprire il ruolo di coach all’interno del programma The Voice Kids, confermato con la conduzione di Antonella Clerici dopo la buona prova della primavera 2023. Un compito non troppo diverso da quello che stava già svolgendo ad Amici di Maria De Filippi, solo che questa volta si troverà di fronte a dei talenti giovanissimi, che dovrà essere capace di valorizzare.

Gli altri progetti fuori dalla tv

Non ha di certo intenzione di fermarsi, anzi. L’agenda di Arisa sarebbe fittissima di impegni, nonostante sia ormai chiaro che la televisione sia la dimensione che le è più congeniale. La musica rimane comunque al centro dei suoi interessi e pare che stia provando a entrare nella rosa degli artisti del prossimo Festival di Sanremo, l’ultimo a guida Amadeus. L’artista è stata sul palco della manifestazione anche nel 2023, per duettare con Gianluca Grignani in Destinazione Paradiso. Un’esibizione particolarissima, che ha davvero conquistato il pubblico.

Il ritorno in gara è di certo nei suoi desideri. E, proprio in merito alla possibilità di partecipare alla kermesse, aveva rilasciato delle dichiarazioni nelle quali aveva sfogato il suo risentimento per non essere stata accettata dal direttore artistico. Parole, le sue, pronunciate direttamente di fronte al pubblico di Amici che l’aveva consolata e l’aveva pregata di non pensare che la sua carriera fosse finita.

Di certo, il tira e molla tra Mediaset e Rai sembra infinito. Chi lascia, chi si sposta, chi ancora ha deciso di dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo. Arisa la vediamo spesso in tv, una volta qui e una volta là. È comunque diventata un volto amatissimo per il pubblico tv, che apprezza il suo talento artistico ma anche la sua capacità di bucare lo schermo: è una sua qualità innegabile.