“Amici di Maria De Filippi”, la verità su Todaro e Arisa: chi va e chi viene

In questa fase si susseguono sempre numerose voci in merito alle nuove edizioni dei programmi Rai e Mediaset. Quali saranno i protagonisti in studio, si chiede il pubblico, e così largo alle indiscrezioni più o meno verificate.

Un processo che coinvolge anche Amici di Maria De Filippi, ovviamente, considerando anche il grande chiacchiericcio in merito al futuro di Arisa e a quello di Raimondo Todaro. Di seguito riportiamo tutti gli aggiornamenti sulla questione professori.

I professori di Amici

L’estate è la stagione del gossip. Tutti sono a caccia di notizie o semplici suggestioni. Basti pensare al coinvolgimento di Maria De Filippi nella storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le notizie si moltiplicano, perché il pubblico ha fame dei suoi programmi preferiti e il gossip li aiuta a ingannare l’attesa, così come a immaginarne la nuova veste.

Di seguito riportiamo un quadro generale della situazione di Amici, sul fronte docenti. Stando a quanto riportato da TvBlog, non è tutto vero quanto trapelato nel corso dell’ultimo mese e mezzo su Raimondo Todaro e Arisa.

Quando si vocifera di addii, la motivazione cardine è quasi sempre un duro litigio. Un po’ come se non accadesse quasi altro nel dietro le quinte degli show italiani. Il riferimento in questo caso è stato a un confronto acceso tra l’ex maestro di Ballando con le stelle e la padrona di casa, nostra signora Maria De Filippi.

Tutto ciò avrebbe portato a un certo addio, con tanto di nomi potenziali per sostituirlo, a partire dall’amatissima Elena D’Amario. Non ci sarebbe stata però alcuna lite, spiega TvBlog, le cui fonti confermano come i rapporti tra le parti restino buoni. Nessun dubbio, quindi, sulla sua presenza nel corpo docente anche per il prossimo anno.

Il futuro di Arisa

Differente il discorso per Arisa, che aveva di fatto già parlato del proprio futuro con non pochi dubbi. La cantante ha optato per un’altra strada, sempre televisiva. Addio a Mediaset per approdare nella nuova Rai, arricchita da volti differenti.

Anche in questo caso, però, nessuno le ha forzato la mano e nessuna discussione accesa è nata nel dietro le quinte con Maria De Filippi. L’artista ha scelto di sua sponte di mettersi alla prova con The Voice Kids. Confermata alla conduzione Antonella Clerici, che avrà al fianco la cantante come coach dei piccoli talenti.

Questo non è però il suo unico obiettivo a breve termine. Sogna di poter tornare a gareggiare a Sanremo. Nell’ultima edizione è stata ospite di Gianluca Grignani, con il quale ha esaltato il pubblico da casa e in studio. Amareggiata per non essere stata scelta dal direttore artistico Amadeus, vuole rimettersi alla prova su quel palco che ha lanciato la sua carriera.

Un buco a Amici quindi ci sarà e di certo la produzione sta già lavorando per colmarlo. Elena D’Amario non è l’unico nome circolato in queste settimane, anzi. Sarebbe molto apprezzata dal pubblico fedele del programma, ma non ci sono conferme in merito. Altro nome di gran peso è quello di Emma Marrone, nuovamente dietro la scrivania dopo X-Factor. Conferme nulle anche in questo caso, ma staremo a vedere.