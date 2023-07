Amadeus svela le prime novità di Sanremo 2024: cambio sui co conduttori

Grandi novità per il Festival di Sanremo 2024: Amadeus, in un video mandato in onda durante l’edizione delle 13 del Tg1, ha svelato le prime novità della 74esima edizione, annunciando le date ufficiali della kermesse e qualche anticipazione sul regolamento.

La modifica più importante è certamente quello sui co conduttori di due delle serate della manifestazione canora, un cambiamento epocale per il Festival della Canzone italiana.

Sanremo 2024, Amadeus annuncia le prime anticipazioni sul Festival

Se c’è un merito che tutti possono attribuire ad Amadeus, di certo è quello di mantenere alta l’attenzione sul Festival di Sanremo: il direttore artistico della kermesse musicale ha saputo creare attorno alla manifestazione grande attesa e un’altrettanto grande aspettativa, rilasciando dichiarazioni durante l’anno per svelarne le novità.

E così anche questa volta ha deciso di mantenere la stessa strategia per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, annunciando le prime notizie riguardo la manifestazione. Innanzitutto il Festival della Canzone italiana andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2024.

Durante la prima serata della kermesse musicale si potranno ascoltare tutte le 26 canzoni in gara, per un appuntamento davvero imperdibile; mentre il mercoledì e il giovedì i brani saranno divisi – 13 per serata – per godersi appieno le esibizioni degli artisti. Grande novità sui co conduttori di queste serate: mercoledì ad accompagnare Amadeus sul palco saranno proprio i cantanti che non si esibiranno. Saranno loro a presentare i propri colleghi, scelti mediante un sorteggio che avverrà la mattina in sala stampa; stesso procedimento avverrà per la serata di giovedì.

Come da tradizione ormai, la serata del venerdì sarà dedicata alle cover: i cantanti in gara saranno accompagnati da un artista, a meno che non siano già più di uno in gara. Potranno cantare qualsiasi brano di qualsiasi nazionalità o epoca, anche i propri usciti fino al 31 dicembre 2023. Sabato andrà in onda la finale, che esattamente come lo scorso anno vedrà il podio dei primi cinque finalisti, fino ad arrivare al vincitore della 74esima edizione del Festival.

Infine, ulteriore novità di Sanremo 2024, un cambiamento della giuria: oltre alla sala stampa e al pubblico, ci sarà anche la giuria delle radio che andrà a sostituire quella demoscopica.

Sanremo 2024, quello che sappiamo

Amadeus non si sta certo risparmiando per la sua ultima conduzione del Festival, dopo cinque anni sul palco dell’Ariston. Come direttore artistico ha saputo rinnovare la manifestazione musicale, riuscendo a conquistare anche il pubblico più giovane.

Mentre il conduttore sta trascorrendo l’estate ascoltando le prime canzoni che ha già ricevuto, sappiamo che i Giovani ammessi fra i Big saranno solo 3 e non più 6 come nella scorsa edizione. Il Festival poi sarà preceduto da Sanremo Giovani, che andrà in scena mercoledì 20 dicembre 2023.

Confermata la presenza di Fiorello alla Finale di Sanremo 2024, in modo da chiudere idealmente il cerchio di una grande avventura iniziata insieme nel 2020. Amadeus però per questa sua ultima edizione avrebbe in mente un altro asso nella manica: avere sul palco dell’Ariston Meghan Markle.

Pare che le prime trattative risalgano addirittura al 2020, e che nel frattempo il conduttore abbia lavorato per portare al Festival la Duchessa di Sussex (senza però nominare il Principe Harry, che potrebbe rimanere fuori dai giochi): dopo il colpo da maestro con Chiara Ferragni Amadeus riuscirà in questa impresa quasi impossibile?