Fiorello torna al Festival di Sanremo: la verità svelata a Bruno Vespa

Fiorello e Amadeus, di nuovo insieme, a Sanremo. È quello che ha dichiarato lo showman siciliano a Bruno Vespa, del quale è stato ospite per parlare della puntata conclusiva di Viva Rai2. I lavori per la nuova edizione della kermesse sono già iniziati, a dispetto di tutte le indiscrezioni che si sono rincorse e che parlavano di un addio di Amedeo Sebastiani dopo 4 Festival di seguito. E sì, la coppia è pronta a riformarsi per la serata finale nella quale – idealmente – il conduttore e direttore artistico verrà prelevato dal palcoscenico.

Fiorello a Sanremo, l’idea per la serata finale

“Sanremo 2024? Andrò alla serata finale. Vado a riprendere Amadeus. Gli dirò: adesso è finito, andiamo via. Ma io non ci credo che sarà l’ultimo”, ha dichiarato con sicurezza Fiorello, che ritiene – inoltre – che quello del 2024 non sarà di certo l’ultimo Sanremo del suo grande amico. Sono comunque cinque di seguito, un piccolo record per il conduttore di Rai1 che è arrivato all’Ariston in punta di piedi e ha costruito il suo Festival tassello dopo tassello, brano dopo brano, fino a raggiungere un successo davvero incredibile.

L’avventura in Riviera di Amadeus è iniziata proprio con Fiorello, che ha mantenuto la promessa fatta tanti anni prima. Hanno condiviso il palco insieme per due anni di seguito, il 2020 e il 2021, mentre nel 2022 “Ciuri” ha partecipato come ospite. È comunque sempre stato al suo fianco, non solo col pensiero ma anche con un’edizione speciale di Viva Rai2 che ha trasformato in una sorta di DopoFestival.

Ha resistito nonostante l’orario, molto diverso da quelli ai quali è abituato, ed è stato al fianco di Amadeus in ogni momento. La loro amicizia dura da oltre 40 anni e il loro legame va ben oltre lo spazio televisivo, proprio come ha detto a FQ il conduttore di Affari Tuoi: “In amicizia come in amore i rapporti nascono in maniera casuale. Noi ci conosciamo dagli anni 80, siamo arrivati a Radio Deejay contemporaneamente. Questa cosa ci ha legati per quello che abbiamo vissuto insieme. Ho sempre potuto contare su di lui e lui su di me. C’è sempre stato quando ho avuto bisogno”.

Il futuro di Fiorello in Rai

È un periodo tumultuoso per la Rai che, dopo l’addio di Fabio Fazio, sta rivedendo completamente i suoi assetti. Stando alle dichiarazioni del nuovo ad Roberto Sergio, la sua permanenza in azienda non dovrebbe essere a rischio. Dopotutto, sarebbe davvero una mossa sbagliata, visti i grandi risultati ottenuti dal programma che in breve tempo è diventato il fenomeno di questa stagione. La trasmissione è curata nei minimi dettagli, con prove che si svolgono all’alba e che hanno più volte fatto impensierire i residenti di Via Asiago, oltre al carico di ospiti prestigiosi che hanno arricchito lo show con Fiorello e Fabrizio Biggio.

La medesima sorte tocca anche ad Amadeus, che aveva firmato il rinnovo per Sanremo per un biennio. Quello del 2024, però, sarà davvero la sua ultima edizione. Queste le due dichiarazioni a FQ Magazine: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo è atteso per la puntata conclusiva di Viva Rai2, in onda il 9 giugno.