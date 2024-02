Sanremo 2024, come funziona il televoto delle serate e quando votare

Fonte: Getty Images Amadeus

Quasi tutto pronto per la 74esima edizione del Festival di Sanremo: la tanto attesa kermesse apre le porte stasera, 6 febbraio con la prima grande serata. A votare la migliore tra le trenta canzoni dei Big in gara, come sempre, saranno le giurie: ecco le regole per le modalità di voto di quest’anno e come e quando potremo votare da casa.

Martedì 6 febbraio: la prima serata

Nella prima serata del festival si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro rispettive canzoni inedite. In questo caso, i brani potranno essere votati solo dalla giuria della sala stampa, tv e web. Come sempre, a fine serata, Amadeus presenterà la classifica di gradimento delle 30 canzoni, comunicando però al pubblico solo le prime 5 posizioni in classifica.

La seconda e la terza serata di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio

Per la seconda e la terza serata entrano in gioco i voti del pubblico. Il gradimento, infatti, sarà calcolato per un 50% grazie al televoto e per un 50 grazie ai voti della giuria delle radio. I cantanti si divideranno a metà, e canteranno 15 mercoledì e 15 giovedì. Calcolato il risultato complessivo, verrà stilata una classifica delle 15 canzoni eseguite in ogni serata. Come per la serata di mercoledì, saranno comunicate al pubblico le canzoni che sono riuscite a entrare nelle prime 5 posizioni nella classifica di serata.

Venerdì 9 febbraio, quarta serata: duetti e cover

Durante la serata dedicata ai duetti, i 30 cantanti si esibiranno insieme ad artisti e artiste in cover e medley. Il voto sarà accessibile a tutte e 3 le giurie: il pubblico con il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%). I voti complessivi genereranno poi una classifica di cui, come sempre, il pubblico conoscerà le prime 5 posizioni. Il primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della quarta serata. La media derivante dalle percentuali complessive ottenute dai voti delle serate determinerà una nuova classifica.

Sabato 10 febbraio, serata finale

Il grande finale è atteso per sabato 10 febbraio, momento in cui tutti i cantanti canteranno ancora una volta il loro brano in gara, questa volta senza divisioni. Anche in questo caso, il pubblico potrà votare la sua preferita grazie al televoto. Amadeus mostrerà la classifica generale prodotta alla fine della serata delle cover: la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti genererà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico, questa volta per intero.

I primi cinque classificati potranno cantare ancora una volta il loro brano, in modo da poter aprire una nuova votazione: il pubblico con il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%). I voti decreteranno ufficialmente il vincitore di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, come votare da casa

Per votare la propria canzone preferita durante la seconda, terza, quarta e quinta serata, gli spettatori possono mandare un sms al numero 475.475.1. scrivendo il numero dell’artista preferito, oppure con il telefono fisso chiamando l’894.001 e seguendo le informazioni indicate dalla registrazione. Secondo il regolamento ufficiale del festival, il costo da telefono fisso è di euro 0,51 Iva inclusa. Il costo di ciascun sms inviato sarà, invece, di 0,50 euro Iva inclusa.