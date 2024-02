Sanremo 2024, la scaletta della prima serata: cantanti in gara e ospiti

Fonte: Getty Images Alessandra Amoroso

6Amadeus, Marco Mengoni e 30 artisti in gara: una ricetta ricchissima per la prima serata di Sanremo 2024, in onda dal Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Per il debutto, il conduttore e direttore artistico ha infatti deciso di schierare tutti i brani scelti in scaletta, in modo che si possano ascoltare fin da subito. A giudicare le canzoni sono i giornalisti della Giuria della sala stampa, radio TV e web che dopo tre anni torna al Roof dell’Ariston.

Chi canta, la scaletta

30 canzoni in gara, 30 esibizioni sul palco del Festival di Sanremo. Gli artisti selezionati si esibiscono tutti, contrariamente a quanto accaduto nel 2023 in cui avevamo ascoltato la metà dei brani. In questo modo, la Giuria ha un quadro d’insieme che può aiutare a valutare meglio i singoli artisti. Da queste votazioni, emerge una classifica parziale che non sarà mostrata tutta alla fine della serata. Amadeus, infatti, ha deciso per un annuncio che crei suspence, rivelando solamente le prime cinque posizioni.

Di seguito, gli artisti in gara e sul palco il 6 febbraio in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo Punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Berté – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr.Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga-Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Gli ospiti e i co-conduttori

Per la prima serata, non sono attesi ospiti perché l’unico coincide con il co-conduttore. Si tratta di Marco Mengoni che, oltre a presentare, è anche l’unico super ospite musicale del 6 febbraio. L’artista di Ronciglione è il vincitore dell’edizione 2023 con il brano Due Vite, che porta sul palco, e viene da un lungo tour negli stadi e che replica nel 2025 con un calendario folto di eventi.

A condurre la serata è Amadeus, che è anche il direttore artistico, per la quinta volta di seguito. Sembra che questo sia davvero l’ultimo dei suoi Festival, contrariamente a quanto si era detto nelle settimane precedenti. Per questo, ha deciso che la 74ª edizione dovesse essere una grande festa che si concluderà con Rosario Fiorello sul palco. Gli ospiti, poi, sono volontariamente pochi. L’idea è stata quella di portare al centro la gara e rivolgere la massima attenzione alle canzoni. Sul Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibisce Lazza mentre sul palco galleggiante della Costa Smeralda canta il rapper Tedua.

Dove vedere il Festival in tv e streaming

Come di consueto, il Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,45 e subito dopo il PrimaFestival condotto da Paola e Chiara con Mattia Stanga e Daniele Cabras. La prima serata è trasmessa in contemporanea su RaiPlay ed è quindi visibile su tutti i dispositivi elettronici dotati di collegamento a internet (PC, smartphone, tablet e smart TV).